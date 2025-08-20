search icon



〈台幣〉股匯雙殺 放量重挫1.88角至30.308元

鉅亨網記者王莞甯 台北


由於市場憂心美國恐擴大「補貼換股」，台積電 (2330-TW) 今 (20) 日重挫逾 4%，衝擊台股加權指數重挫多達 728 點，台北匯市也連袂走弱，終場收在 30.308 元，重貶 1.88 角，台北外匯經紀公司成交值快速擴大至 15.95 億美元。

cover image of news article
新台幣終場收在30.308元，重貶1.88角。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.15 元、貶值 3 分開出後，持續走弱，最低來到 30.309 元，終場收在 30.308 元，全日高低價差 1.59 角。


觀察主要亞幣，新台幣收貶 0.62%，韓元重挫 0.7%，泰銖貶約 0.15%，星元貶近 0.05% 左右，而日元逆勢彈升逾 0.2%，人民幣小幅升值約 0.05%，美元指數小跌約 0.07%。

市場等待聯準會鮑爾周五在央行年會中發表談話，但部分分析師提到，仍須留意鮑爾可能釋出偏鷹言論，以因應關稅措施下造成的通膨。

