〈台幣〉股匯雙殺 放量重挫1.88角至30.308元

由於市場憂心美國恐擴大「補貼換股」，台積電 ( 2330-TW ) 今 (20) 日重挫逾 4%，衝擊台股 加權指數 重挫多達 728 點，台北匯市也連袂走弱，終場收在 30.308 元，重貶 1.88 角，台北外匯經紀公司成交值快速擴大至 15.95 億美元。

市場等待聯準會鮑爾周五在央行年會中發表談話，但部分分析師提到，仍須留意鮑爾可能釋出偏鷹言論，以因應關稅措施下造成的通膨。