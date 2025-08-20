汽車業務快獲利了！小米Q2營收淨利創史高 小米汽車毛利率超特斯拉 單車均價比肩BBA

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-20 12:20

小米 (01810-HK) 最新發布的第二季財報成績堪稱驚艷，幾乎每項數據都刷新歷史紀錄，展現出強勁的發展動能，營收達 1160 億元 (人民幣，下同)，調整後淨利 108 億元，雙雙創下歷史新高，但如此亮眼的業績並未激勵今(20) 日早盤股價有所上漲，開低後持續在平盤震盪表現。

汽車業務差點獲利！小米Q2營收淨利雙創史高 汽車毛利率超特斯拉 單車均價比肩BBA（圖：Shutterstock）

今年上半年，小米總營收為 2272.49 億元，年增 38.2%，其中第二季 1160 億元，年增 30.5%，連三季超過千億。利潤方面，上半年毛利 515 億元，年增 46.2%，半年度毛利率 22.7%，第二季毛利 261 億元，年增 41.9%，毛利率 22.5%，較去年同期成長 1.8 個百分點。淨利方面，今年上半年達 227.66 億元，年增 146.3%，其中第二季 118.7 億元，年增 134.2%。

在非國際財務報告準則下，經調整淨利連兩季破百億，第二季實現 108 億元，年增 75.4%。支出上，第二季研發支出 78 億元，年增 41.2%，上半年研發投入 144.8 億元，年增 35.8%，預估全年完成 300 億元，截至上半年末研發人數達 2 萬 2641 人，創歷史紀錄。

汽車業務更是成為小米財報的一大亮點，成長曲線十分驚人，第二季交付 8 萬 1302 輛車，年增 197.7%，季增 7.2%，7 月交付首破 3 萬輛，與新勢力品牌排行榜中的理想處於同一交付水平，居於第四或第五的位置，上市 15 個月總交付超過 30 萬輛。

小米智慧電動車及 AI 等創新業務分部第二季營收 213 億元，年增 34%，其中智慧電動車收入 206 億元，佔小米總營收比例從去年同期的 7% 成長到 17.8%，超過小鵬、零跑及極氪品牌。

毛利率方面，小米汽車第二季達 26.4%，年增 11 個百分點，去年第四季起超越特斯拉、理想等，領先多數新勢力，恐僅次於還未發表財報的賽力斯，達到新勢力前幾名水準。

小米汽車虧損持續縮小，第二季營運虧損 3 億元，季減 40% 且遠低於去年同期虧損 18 億元，今年首季則虧損 5 億元，參考同期小鵬表現，今年下半年很可能實現轉虧為盈。

小米汽車能取得如此成績，原因多重。一方面，策略上以高端化市場切入，今年第二季均價 25.4 萬元，年增 10.9%，受單價更高的 SU7 Ultra 交付影響，且基本站穩 23 萬元左右價位，不受市場外部價格內捲影響，合約含稅單價約 28.6 至 28.7 萬，接近原來 BBA 水準。

另一方面，由於小米在消費性電子領域的長期經驗，三款車型源自同一平台，具備平台整合能力，產品模組化、標準化，形成平台規模經濟，降低成本，放大供應鏈優勢。

此外，規模效應促使營收成長攤薄固定費用，研發費用率略有下降，且研發投入分配合理，AI 演算法等可共享服務多業務，銷售費用率下降，得益於行銷效率提升，雷軍個人 IP 效應節省行銷費用，以及通路協同，借助小米之家通路網絡，新增線下門市服務多業務。

不過，汽車業務也面臨挑戰，毛利率雖高，但營業費用如研發、銷售及管理等投入大，第二季營業費用 59 億元，目前仍處於虧損狀態，累計投入超 300 億元，報表表現為累計虧損。