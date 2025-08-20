鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 09:10

美國總統川普近日再度呼籲俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基直接會晤，討論結束俄烏戰爭的可能性，但克里姆林宮隨即澆冷水，強調相關討論仍需「逐步準備」。

川普推普丁澤倫斯基會晤被克宮澆冷水！川普：普丁可能不想達成協議。

根據《BBC》報導，川普坦言，俄烏戰爭「難以解決」，並承認普丁可能不願意停止敵對行動。他表示：「我們將在未來幾週內了解普丁總統的情況，他可能不想達成協議。」

川普補充說，如果真是這樣，普丁將面臨「艱難的處境」，但他沒有提供任何細節。

據悉，普丁週一（18 日）曾對川普表示，他「願意」與烏克蘭總統澤倫斯基進行直接會晤，但隔日俄羅斯外長拉夫羅夫卻放緩說法，強調任何會晤必須「循序漸進、從專家層級開始，然後完成所有必要的步驟」。

俄羅斯駐聯合國副代表 Dmitry Polyanskiy 則稱，俄羅斯「沒有拒絕」直接會談的機會，「但不應該為了會談而會談」。

另有消息指出，普丁甚至建議澤倫斯基前往莫斯科談判，但這項提議幾乎不可能被烏克蘭接受。

川普主張俄烏達成永久和平協議

過去川普曾宣稱能推動普丁同意停火，但目前並未實現。他最新表態則指出，俄羅斯與烏克蘭應該直接推進「永久和平協議」，而非僅停火。

不過，澤倫斯基與歐洲領導人似乎已說服川普，一旦達成和平協議，安全承諾將對基輔的主權非常重要。

川普並表示，美國願意在未來的停火或和平協議後，以「空中支援」方式協助歐洲盟友，但重申不會派遣美軍地面部隊。至於空中支援是否涉及情報分享或戰機部署，他則未進一步說明。

歐洲領袖普遍懷疑普丁誠意

儘管川普對推動會晤抱持一定樂觀，但歐洲領袖態度明顯更為謹慎。法國總統馬克宏直言普丁是「掠食者」，並對其是否願意為和平努力表示「極大的懷疑」。

芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）也指出，普丁「很少值得信任」，並對與澤倫斯基的會晤前景抱持懷疑態度。

雖然川普的承諾仍然模糊不清，但由法國與英國領導的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）表示，他們一直在努力敲定在敵對行動結束後可能向烏克蘭派遣一支後備部隊的計劃。