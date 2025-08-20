神邏輯！川普下令邊境圍牆塗黑「燒」退非法移民

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-20 11:17

美國國土安全部長克里斯蒂 · 諾姆（Kristi Noem）表示，川普總統已下令將整段南部邊境圍牆漆成黑色，以阻止移民跨越邊境，理由是牆體將會因高溫而燙手。

諾姆 19 日在新墨西哥州邊境附近表示，施工人員已開始為這些由 30 英尺鋼柱組成的屏障塗漆。這項指令直接來自川普，他認為深色油漆不僅能延緩鋼材生鏽、延長使用壽命，還能在沙漠烈日下讓圍牆變得炙熱難以攀爬，從而阻止移民翻越。

諾姆對記者表示：「我們將把整段邊境圍牆漆成黑色。」他沒有露這項工程的成本或所需時間。

諾姆此行正值美國西南邊境的逮捕人數驟降至數十年未見的低點，因為政府正在實施更嚴格的執法措施。政府同時關閉了「CBP One」行動應用程式，而該應用程式此前一直是移民預約過境並申請庇護的重要途徑。

儘管如此，政府仍在推進圍牆建設，在聖塔特雷莎填補缺口，並正在安裝約七英里的新屏障。

川普擴建南部邊境圍牆的計畫長期以來一直備受爭議，可追溯到他第一任期時，其政府在部分區段加裝鐵絲網，並將部分區域漆成黑色，但最終新建的圍牆里程遠少於最初承諾。儘管如此，川普仍將圍牆視為其移民政策的核心，並將其塑造成執法的工具。