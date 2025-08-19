鉅亨網編輯林羿君 2025-08-19 15:37

‌



路透社引述 2 位消息人士報導，輝達 (NVDA-US) 正在為中國開發一款基於其最新 Blackwell 架構的新型 AI 晶片，其性能將比目前獲准在中國銷售的 H20 更強大，最快下月向中國客戶提供樣品進行測試。

輝達傳為中國打造新AI晶片 性能超越H20、最快下月提供樣品。(圖:shutterstock)

美國總統川普上週表示，未來可能允許更先進的輝達晶片在中國銷售。然而消息人士指出，由於華盛頓方面對中國獲取過多美國人工智慧技術存在深層憂慮，美國監管機構是否會批准此事仍存在極大不確定性。

‌



消息人士透露，新晶片暫定名為 B30A，將採用單晶片設計，其運算效能可能僅約為輝達旗艦加速卡 B300 採用的先進雙晶片架構的一半。

單晶片設計指的是將積體電路的所有主要組件製造在一整塊連續的矽晶圓上，而不是分散在多個晶片上。

這款新晶片將配備高頻寬記憶體以及輝達的 NVLink 技術，以實現處理器之間的高速數據傳輸，這些功能同樣也存在於基於輝達舊款 Hopper 架構的 H20 晶片中。

據消息人士表示，這款晶片的規格尚未完全敲定，但輝達希望最快能在下個月向中國客戶提供樣品以進行測試。

輝達在一份聲明中表示，該公司會評估各種產品，納入未來的發展藍圖，以確保能在政府允許的範圍內做好競爭準備。重申所提供的一切產品，都經過相關主管機關的全面批准，並且僅為有益的商業用途而設計。

美國商務部未對路透社的置評請求作出回應。