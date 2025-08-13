路透：騰訊、百度遭約談 中國關切輝達H20晶片採購
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
三名知情人士透露，中國政府已約談騰訊 (00700-HK) 、字節跳動等網路巨頭，關切輝達（Nvidia）(NVDA-US) H20 晶片採購，要求他們解釋原因，並提出資安風險疑慮。
據《路透》周二（12 日）報導，消息人士表示，中國網信辦等機關最近幾周也跟百度 (BIDU-US) (09888-HK) 等科技公司開會。
知情人士稱，中國官員詢問這些企業，既然他們可以向國內供應商購買晶片，為何還要採購輝達晶片？
一位消息人士說，當局也擔心輝達要求企業提交給美國政府審查的資料，可能包含客戶資料等敏感資料。
不過，這些不願透露姓名的人士透露，這些公司尚未被勒令停止購買 H20 晶片。
此外，據《彭博》周二報導，知情人士透露，過去幾周中國當局已向一系列公司發出通知，勸阻這些企業不要採用 H20 晶片。該指導意見尤其強烈禁止國有企業或民營企業將 H20 晶片用於任何與政府或國家安全有關的工作。
輝達周二對此表示，H20 晶片並非軍用品，也不會用於政府基礎設施。
「中國擁有充足國產晶片供應，足以滿足自身需求。中國不會、也從未依賴美國晶片進行政府運作，就像美國政府不會仰賴中國晶片那樣。」輝達說。
