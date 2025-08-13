路透：騰訊、百度遭約談 中國關切輝達H20晶片採購

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-13 17:20

騰訊、百度遭約談，中國關切輝達H20晶片採購。（圖：Shutterstock）

知情人士稱，中國官員詢問這些企業，既然他們可以向國內供應商購買晶片，為何還要採購輝達晶片？

一位消息人士說，當局也擔心輝達要求企業提交給美國政府審查的資料，可能包含客戶資料等敏感資料。

不過，這些不願透露姓名的人士透露，這些公司尚未被勒令停止購買 H20 晶片。

此外，據《彭博》周二報導，知情人士透露，過去幾周中國當局已向一系列公司發出通知，勸阻這些企業不要採用 H20 晶片。該指導意見尤其強烈禁止國有企業或民營企業將 H20 晶片用於任何與政府或國家安全有關的工作。

輝達周二對此表示，H20 晶片並非軍用品，也不會用於政府基礎設施。