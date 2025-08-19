鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-19 11:27

特斯拉 (TSLA-US)19 日正式在中國官網上架全新車款 Model Y L，並開始接受訂單，售價人民幣 33.9 萬元起（47,184 美元），以應對日益激烈的競爭，預計交付時間為 2025 年 9 月。。

對戰小米YU7！特斯拉Model Y L中國開賣 起售人民幣33.9萬。

特斯拉中國稍早在社交平台微博釋出 Model YL 新車影片，宣佈特斯拉 Model YL 正式發佈，強調新車優勢包括全新外觀、豪華內裝、超大空間、6 座佈局全輪驅動、超長續航等，並提供六種車色選擇，預計最快於 2025 年 9 月交付。

Model Y 是特斯拉在全球最暢銷的車型，此次推出加長款，被視為公司在競爭激烈的中國電動車市場進一步擴展產品線的重要一步。近期小米 (01810-HK) 剛發表全新電動車型 YU7，加入戰局，加劇市場競爭。

分析認為，特斯拉發佈的 Model YL 預計將衝擊中國「新勢力」車企推出的類似產品，並促使消費者持觀望態度。近來包括理想、蔚來在內的中國車企都發佈各具特點的 6 人座休旅車型。

除了 Model Y L，特斯拉也計劃在中國推出長續航後驅版 Model 3，已完成工信部備案，將進一步鞏固其中高檔市場的布局。

面對價格戰壓力，特斯拉在中國的銷量已受到挑戰。根據數據，公司 7 月中國製電動車銷售量按年下降 8.4%。市場競爭者持續推出更低價車款，令車廠、供應鏈與經銷商普遍承壓。

特斯拉近來積極更新產品線，藉此鞏固在中國市場的地位。分析人士認為，隨著中國車企持續推低價、快節奏新車型，特斯拉勢必要透過差異化的配置與性能優勢，維持競爭力。