鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-19 13:30

‌



隨著財報季接近尾聲，標普 500 指數中已有高達 92% 的公司公布了業績，公布數據顯示，美國股市正經歷 4 年來表現最佳的第二季財報季。

美股迎來4年來最佳財報季 六成企業Q2業績超預期(圖:shutterstock)

高盛策略師指出，標普 500 成分股公司的每股盈利 (EPS) 較去年同期增長 11%，遠高於市場普遍預期的 4%，創下自 2021 年第三季以來的最佳表現。其中多達 60% 的成分股公司業績超出預期，且超出幅度大於一個標準差。

‌



高盛首席美國股票策略師 David Kostin 在其報告中指出，本季企業業績超出預期的頻率，是「有史以來最高之一」。

報告稱，此次強勁財報表現的關鍵因素之一，在於美國企業成功地抵禦了自所謂「解放日」以來關稅的影響。

儘管今年春天美國總統川普宣布新關稅後，華爾街分析師曾集體大幅下調企業盈利預期，但實際情況顯示，美國企業透過與供應商談判、積極調整供應鏈、努力削減成本，並透過提高價格將壓力轉嫁給消費者，使得利潤率表現明顯優於預期。

其次，美元走軟也為大型企業帶來了顯著助益。

自今年年初以來，美元指數累計下跌 9.47%，這使得擁有海外業務的美國公司能夠將海外收益兌換成更多的美元，同時也提升了美國商品的出口競爭力。高盛首席交易員 John Flood 指出，海外銷售額目前約占標普 500 公司總收入的 28%。