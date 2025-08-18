馬斯克急了！特斯拉英國月租費大降40%以抗中國電動車

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-18 20:53

據《CNBC》周一 (17 日) 報導，美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 為提振疲軟需求，大幅調降英國市場月租費用，業界消息指出折扣幅度高達 40%。數據顯示特斯拉 7 月在英銷量較去年同期暴跌近 60%，在歐洲市場份額也已連續 6 個月下滑。

特斯拉為提振英國市場疲軟需求，向租賃公司提供高達40%折扣優惠。(圖:Shutterstock)

《泰晤士報》周一引述業界消息人士報導，馬斯克旗下的公司被迫向英國汽車租賃公司提供高達 40% 的折扣，並指出全國各地缺乏特斯拉車輛的儲存空間。

‌



根據，英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT)8 月 5 日公布的數據顯示，特斯拉 7 月新車銷量大跌近 60% 至 987 輛，較去年同期的 2,462 輛大幅下滑。

另外，歐洲汽車製造商協會上月底公布的數據發現，特斯拉在歐洲的市佔率，截至六月，已連續第 6 個月下滑。