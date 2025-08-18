馬斯克急了！特斯拉英國月租費大降40%以抗中國電動車
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一 (17 日) 報導，美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 為提振疲軟需求，大幅調降英國市場月租費用，業界消息指出折扣幅度高達 40%。數據顯示特斯拉 7 月在英銷量較去年同期暴跌近 60%，在歐洲市場份額也已連續 6 個月下滑。
《泰晤士報》周一引述業界消息人士報導，馬斯克旗下的公司被迫向英國汽車租賃公司提供高達 40% 的折扣，並指出全國各地缺乏特斯拉車輛的儲存空間。
根據，英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT)8 月 5 日公布的數據顯示，特斯拉 7 月新車銷量大跌近 60% 至 987 輛，較去年同期的 2,462 輛大幅下滑。
另外，歐洲汽車製造商協會上月底公布的數據發現，特斯拉在歐洲的市佔率，截至六月，已連續第 6 個月下滑。
特斯拉正因馬斯克的煽動性言論以及與川普政府的關係而商譽受損。同時，它也持續面臨特別是來自比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 等中國製造商激烈的競爭。
馬斯克曾警告，由於面臨更高的關稅成本以及美國聯邦電動車稅收抵免到期，特斯拉可能面臨「幾個艱難的季度」。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇