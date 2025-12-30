鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 09:30

美國知名律師 Alex Spiro 近日寫給加州州長紐森的公開信近日引發熱議，信中代表數位加州億萬富翁客戶強烈反對州議會提出的「億萬富翁稅」提案，警告若該法案通過將導致資本與創新大規模外流。

加州擬公投徵5%億萬富翁稅！馬斯克「御用」律師致函州長：富人將永久離開（圖：Shutterstock）

紐森此前已公開表示反對徵稅，但由於是公投提案，他並無權行使否決權。

‌



Spiro 在信中援引客戶談話說道：「若開徵此稅，我們將永久性離開加州。」

根據該提案，淨資產超過 10 億美元的加州居民必須以資產價值一次繳納 5% 的稅金。若獲得足夠聯署簽名，法案將於 2026 年 11 月進入公投程序，一旦通過將追溯至 2026 年 1 月生效。

多位科技巨頭已釋放遷離信號。「矽谷創投教父」Peter Thiel 和谷歌共同創辦人 Larry Page 被曝正縮減在加州業務佈局，國防科技公司 Anduril 共同創辦人 Palmer Luckey 更在社交媒體上直言：「我已繳過數億美元稅款，現在卻要被迫籌集數十億現金繳稅！」

分析人士指出，該稅若實施將形成三重衝擊；一，迫使高淨值人士轉移資產及居住地；二，削弱加州對科技新創企業的吸引力；三，可能引發連鎖避稅行為。