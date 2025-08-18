鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-18 09:50

‌



國防類股與能源市場本週成為焦點，因為歐洲領袖正爭相在與美國總統川普的會談中表態支持烏克蘭。然而，外界憂心這可能加大基輔的壓力，迫使其接受對俄羅斯有利的和平協議。

能源熊市風險來襲？川普普丁合作傳言牽動烏克蘭、歐洲防務與股票市場。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，投資人正密切關注美國是否會因龐大的北極能源潛力，而選擇靠攏俄羅斯。這一地緣政治轉變將迫使歐洲加快提升國防支出。

‌



川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加的週末峰會未能達成烏克蘭停火協議，但川普隨後強調，他希望基輔盡快接受一項快速的和平方案。

烏克蘭總統澤倫斯基將於週一（18 日）前往華府與川普會談，屆時德國、英國與法國等歐洲領袖也將參與。

貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家 Holger Schmieding 表示：「川普似乎傾向減少甚至終止美國對烏克蘭的支持，因為普丁讓他對商業合作產生興趣。」

他補充說，美國可能解除對俄羅斯的制裁並轉而投資俄羅斯，這將迫使歐洲在國防上承擔更高成本。

自 2022 年 2 月以來，投資人一直押注這一結果，推動歐洲航空與國防股票大幅上漲。

義大利航太、防務和安全公司李奧納多（Leonardo）股價已飆升超過 600%，德國萊茵金屬（Rheinmetall）更暴漲 1,500%。同時，歐元兌美元今年已上漲 13%，週五（15 日）交易於約 1.17 美元。

美銀策略師 Michael Hartnett 指出，美俄北極鑽探計畫可能開採全球 15% 的未探明石油和 30% 的未探明天然氣，導致能源市場進入深度熊市。

他警告，目前布蘭特原油價格雖已跌至每桶 66 美元附近，但仍反映市場對烏俄和平協議的預期，而川普則希望為美國消費者壓低能源價格。

烏克蘭政府債券被視為投資人情緒的重要指標。在本月稍早峰會消息傳出時，烏債一度反彈，但目前仍停留在每美元 55 美分的低檔。