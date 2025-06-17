新AI晶片獲分析師看好 AMD股價大漲近10%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-17 04:30

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據《CNBC》周一 (16 日) 報導，超微半導體 (AMD-US) 股價周一大漲近 10%。Piper Sandler 分析師看好該公司最新 AI 晶片產品發表，將目標價從 125 美元上調至 140 美元。

AMD執行長蘇姿丰上周發表新AI晶片產品後，公司股價周一大漲近10%。 (圖:Shutterstock)

分析師看好 AMD GPU 業務將在第四季反彈。他們認為到了第四季，AMD 將消化完美國對中國等國半導體出口新管制規定所帶來的 8 億美元費用衝擊。

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新一代 AI 晶片亮相

上周 AMD 發表次世代 AI 晶片 Instinct MI400 系列。值得注意的是，該公司還推出名為 Helios 的伺服器整機櫃解決方案，能將數千顆晶片連接在一起。此系統對雲端公司和大型語言模型開發商等 AI 客戶來說非常重要。

在加州的發表會上，除了有 AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 親自介紹、展示這些產品，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 也驚喜現身，他表示，這些產品「聽起來太瘋狂了」。

分析師在報告中寫道：「整體而言，我們對 AMD 本周活動的產品發表感到興奮，特別是 Helios，我們認為這對 AMD Instinct 業務成長至關重要。」

股價創近期新高

Piper Sandler(PIPR-US) 將 AMD 目標價從 125 美元上調至 140 美元。AMD 股價周一突破 127 美元，創下 1 月 6 日以來新高。收盤時，該股上漲 + 8.81%，報 126.39 美元。