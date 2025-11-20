荷蘭暫停接管安世半導體 中國商務部深夜回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-20 05:00

荷蘭政府周三 （19 日） 宣布，暫停依《貨物可用性法案》對聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）施行的接管措施，中國商務部當晚深夜回應，歡迎荷蘭主動暫停安世半導體行政令。

荷蘭暫停接管安世半導體。（圖：Shutterstock）

中國商務部新聞發言人周三就安世半導體相關問題答記者問。有記者問：有關安世半導體問題，中國和荷蘭之間近期的磋商情況如何？

中國商務部新聞發言人表示，中荷雙方政府部門 11 月 18 日和 19 日在北京就安世半導體問題舉行兩輪面對面磋商，中方在磋商中再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方，敦促荷方切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。

中國商務部說，荷方主動提出暫停經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。

中國商務部新聞發言人提到，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動盪和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。

中國商務部新聞發言人稱，在荷蘭經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。