〈美股盤後〉標普止跌回升 四連跌畫下句點 輝達財報揭曉

美股週三 (19 日) 止跌回升，雖受聯準會偏鷹會議紀錄影響一度承壓，但標普 500 指數仍成功結束四連跌。輝達股價在財報公布前收漲約 2.8%，盤後一如市場預期公布亮眼財報，該股聞訊攀升。

市場焦點集中於輝達財報。這家公司位於全球 AI 投資熱潮核心，以 4.41 兆美元的市值占標普 500 權重逾 7%，財報結果及對 AI 支出的展望將牽動整體科技族群走勢。

聯準會週三公布的最新紀錄顯示，官員對 12 月政策路徑看法分歧，市場對降息的預期明顯降溫。市場目前預估 12 月降息的機率降至約 26%，明顯低於一個月前的 94%，顯示投資人情緒因政策不確定性而趨於謹慎。

勞工數據將成為下一個市場關注重點。由於政府關門延宕最新經濟報告，9 月非農就業數據將於週四公布，而勞工統計局已取消 10 月報告並將 11 月報告延後至 12 月 16 日，使即將發布的數據對市場訊號的重要性進一步提高。

美股週三 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 47.03 點，或 0.1%，收 46,138.77 點。

那斯達克指數上漲 131.383 點，或 0.59%，收 22,564.229 點。

S&P 500 指數上漲 24.84 點，或 0.38%，收 6,642.16 點。

費城半導體指數上漲 119.00 點，或 1.82%，收 6,670.03 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 109.48 點，或 0.68%，收 16,115.09 點。

標普 11 大板塊中，成長型板塊領漲，其中資訊科技、通訊服務與材料表現最突出，能源、公共事業與房地產跌幅居前。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多回升。Meta (META-US) 下跌 1.23%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.00%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.06%。

台股 ADR 走勢分歧。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.60%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.71%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.07%。

企業新聞

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 收紅 2.85% 至每股 186.52 美元，盤後漲幅超 4%。輝達週三盤後奉送驚喜財報，第 2026 財年第三季 (截至 2025 年 10 月 26 日) 營收達 570 億美元，創新高，資料中心仍為主要成長引擎，較去年同期成長 66%。

執行長黃仁勳表示，公司最新一代 Blackwell 架構的晶片「銷量遠超預期，同時雲端 GPU 已售罄」。

AMD (AMD-US) 下跌 2.93% 至每股 223.55 美元，思科 (CSCO-US) 收紅 1.32% 至每股 78.39 美元。

AMD、思科與沙烏地阿拉伯人工智慧新創 Humain 週三共同宣布成立合資公司，將在中東打造大型資料中心，預計明年動工，並以 2030 年前建置最高 1 吉瓦 AI 基礎設施為目標。

輝達和 xAI 表示，在沙烏地阿拉伯建造的大型資料中心設施將配備數十萬顆輝達晶片，馬斯克的 xAI 將成為其首位客戶。

華爾街分析

瑞銀全球財富管理投資長 Ulrike Hoffmann-Burchardi 表示：「儘管科技股近期回檔，我們預期由 AI 驅動的創新將推動全球股市走高。持續的 AI 投資、當前科技巨頭良好的財務狀況，以及投資回報的潛力與日益明顯的成果，都讓我們對未來幾個月全球股市的下一波漲勢抱持信心。」

Wolfe Research 投資策略師 Chris Senyek 稱：「我們仍認為 AI 泡沫破裂的擔憂至少目前被誇大了。我們持續在股價疲弱時買進 AI 類股。」