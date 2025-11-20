〈美股盤後〉標普止跌回升 四連跌畫下句點 輝達財報揭曉
美股週三 (19 日) 止跌回升，雖受聯準會偏鷹會議紀錄影響一度承壓，但標普 500 指數仍成功結束四連跌。輝達股價在財報公布前收漲約 2.8%，盤後一如市場預期公布亮眼財報，該股聞訊攀升。
道瓊指數小幅上漲 47 點，標普 500 指數上漲 0.4%，那斯達克指數上漲 0.6%。這波走勢使美股終止四日連跌，而先前的弱勢主要受科技板塊走低與大型企業加大 AI 投資造成的估值疑慮拖累。比特幣則延續跌勢，跌破 9 萬美元，逼近四月以來低點。
市場焦點集中於輝達財報。這家公司位於全球 AI 投資熱潮核心，以 4.41 兆美元的市值占標普 500 權重逾 7%，財報結果及對 AI 支出的展望將牽動整體科技族群走勢。
聯準會週三公布的最新紀錄顯示，官員對 12 月政策路徑看法分歧，市場對降息的預期明顯降溫。市場目前預估 12 月降息的機率降至約 26%，明顯低於一個月前的 94%，顯示投資人情緒因政策不確定性而趨於謹慎。
勞工數據將成為下一個市場關注重點。由於政府關門延宕最新經濟報告，9 月非農就業數據將於週四公布，而勞工統計局已取消 10 月報告並將 11 月報告延後至 12 月 16 日，使即將發布的數據對市場訊號的重要性進一步提高。
美股週三 (19 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多回升。Meta (META-US) 下跌 1.23%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.00%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.06%。
費半成分股回神走高。AMD (AMD-US) 下跌 2.93%；博通 (AVGO-US) 大漲 4.09%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.85%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 4.45%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.64%；美光 (MU-US) 下跌 1.13%。
台股 ADR 走勢分歧。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.60%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.71%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.07%。
企業新聞
AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 收紅 2.85% 至每股 186.52 美元，盤後漲幅超 4%。輝達週三盤後奉送驚喜財報，第 2026 財年第三季 (截至 2025 年 10 月 26 日) 營收達 570 億美元，創新高，資料中心仍為主要成長引擎，較去年同期成長 66%。
執行長黃仁勳表示，公司最新一代 Blackwell 架構的晶片「銷量遠超預期，同時雲端 GPU 已售罄」。
AMD (AMD-US) 下跌 2.93% 至每股 223.55 美元，思科 (CSCO-US) 收紅 1.32% 至每股 78.39 美元。
AMD、思科與沙烏地阿拉伯人工智慧新創 Humain 週三共同宣布成立合資公司，將在中東打造大型資料中心，預計明年動工，並以 2030 年前建置最高 1 吉瓦 AI 基礎設施為目標。
輝達和 xAI 表示，在沙烏地阿拉伯建造的大型資料中心設施將配備數十萬顆輝達晶片，馬斯克的 xAI 將成為其首位客戶。
勞氏公司 (LOW-US) 調高全年銷售預期並公布好於市場預期的第三季獲利，帶動股價上揚 4.00%。TJX 公司 (TJX-US) 同樣因上調全年展望而走高。
相較之下，目標百貨 (TGT-US) 季度同店銷售下滑幅度超出預期，全年獲利上限也遭下調，使股價受到拖累，收黑 2.77% 至每股 86.08 美元。
華爾街分析
瑞銀全球財富管理投資長 Ulrike Hoffmann-Burchardi 表示：「儘管科技股近期回檔，我們預期由 AI 驅動的創新將推動全球股市走高。持續的 AI 投資、當前科技巨頭良好的財務狀況，以及投資回報的潛力與日益明顯的成果，都讓我們對未來幾個月全球股市的下一波漲勢抱持信心。」
Wolfe Research 投資策略師 Chris Senyek 稱：「我們仍認為 AI 泡沫破裂的擔憂至少目前被誇大了。我們持續在股價疲弱時買進 AI 類股。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
