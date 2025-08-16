search icon



一文看美國科技業職缺五年變化 網頁工程師減七成AI職位增三倍

鉅亨網編譯王貞懿


根據《商業內幕》周五 (15 日) 報導，美國科技業招聘市場急劇萎縮，整體職缺較 2020 年初暴跌 35%。傳統程式開發職位需求大幅下滑，網頁開發工程師職缺減少 72% 居冠，但 AI 相關職位逆勢成長，反映產業轉型趨勢。

cover image of news article
美國科技業近五年職缺變化顯示，AI興起後產業的快速變化。(圖:Shutterstock)

根據 Indeed 最新數據，科技業整體職缺較 2020 年初重挫 35%。約半數降幅發生在疫情後科技公司意識到過度招聘期間，另一半則在 ChatGPT 於 2022 年底推出後出現。


Indeed 資深經濟學家 Brendon Bernard 表示：「雖然沒有確鑿證據證明 AI 直接導致職缺暴跌，但自動化趨勢可能是持續疲軟的原因。我們也看到潛在 AI 效應反映在仍有需求的科技職位類型上，以及剩餘機會的經驗要求提高。」

AI 和機器學習相關職位需求上升，但初級技術職位大幅減少。現在更多職缺要求「5 年以上」的工作經驗。

傳統開發職位重挫 AI 職缺逆勢成長

以下是根據求職網站 Indeed 統計，過去五年 (2020 年 1-2 月至 2025 年 1-2 月) 科技業職缺變化排行：

職缺下滑率最高前十名：

  1. 網頁開發工程師 下滑 72%
  2. .Net 開發工程師 下滑 68%
  3. Java 開發工程師 下滑 68%
  4. 前端開發工程師 下滑 67%
  5. iOS 開發工程師 下滑 62%
  6. 使用者體驗設計師 下滑 61%
  7. 程式分析師 下滑 58%
  8. 品質保證工程師 下滑 57%
  9. 資深 Java 開發工程師 下滑 55%
  10. 軟體測試工程師 下滑 53%

職缺成長率最高前十名：

  1. SAP 專案主管 成長 356%
  2. AI / 機器學習工程師 成長 334%
  3. Oracle 人力資源管理系統經理 成長 263%
  4. 資料中心技術員 成長 144%
  5. SAP 顧問 成長 98%
  6. Oracle 顧問 成長 67%
  7. 資深軟體工程師 成長 60%
  8. 機器學習工程師 成長 59%
  9. 技術主管 成長 51%
  10. 平台工程師 成長 43%
企業軟體職位意外走紅

有趣的是，最無聊的技術往往最具獲利性。SAP 相關職位高居成長榜首或許不令人意外。德國企業軟體巨擘 SAP(SAP-US) 股價自 2022 年底以來已飆升逾三倍。

數據反映科技業正從疫情期間過度擴張中回調，朝向更專業化發展。對求職者而言，掌握 AI 技能或企業軟體專業知識將是關鍵。

