一文看美國科技業職缺五年變化 網頁工程師減七成AI職位增三倍

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-16 05:21

‌



根據《商業內幕》周五 (15 日) 報導，美國科技業招聘市場急劇萎縮，整體職缺較 2020 年初暴跌 35%。傳統程式開發職位需求大幅下滑，網頁開發工程師職缺減少 72% 居冠，但 AI 相關職位逆勢成長，反映產業轉型趨勢。

美國科技業近五年職缺變化顯示，AI興起後產業的快速變化。(圖:Shutterstock)

根據 Indeed 最新數據，科技業整體職缺較 2020 年初重挫 35%。約半數降幅發生在疫情後科技公司意識到過度招聘期間，另一半則在 ChatGPT 於 2022 年底推出後出現。

‌



Indeed 資深經濟學家 Brendon Bernard 表示：「雖然沒有確鑿證據證明 AI 直接導致職缺暴跌，但自動化趨勢可能是持續疲軟的原因。我們也看到潛在 AI 效應反映在仍有需求的科技職位類型上，以及剩餘機會的經驗要求提高。」

AI 和機器學習相關職位需求上升，但初級技術職位大幅減少。現在更多職缺要求「5 年以上」的工作經驗。

傳統開發職位重挫 AI 職缺逆勢成長

以下是根據求職網站 Indeed 統計，過去五年 (2020 年 1-2 月至 2025 年 1-2 月) 科技業職缺變化排行：

職缺下滑率最高前十名：

網頁開發工程師 下滑 72% .Net 開發工程師 下滑 68% Java 開發工程師 下滑 68% 前端開發工程師 下滑 67% iOS 開發工程師 下滑 62% 使用者體驗設計師 下滑 61% 程式分析師 下滑 58% 品質保證工程師 下滑 57% 資深 Java 開發工程師 下滑 55% 軟體測試工程師 下滑 53%

職缺成長率最高前十名：

SAP 專案主管 成長 356% AI / 機器學習工程師 成長 334% Oracle 人力資源管理系統經理 成長 263% 資料中心技術員 成長 144% SAP 顧問 成長 98% Oracle 顧問 成長 67% 資深軟體工程師 成長 60% 機器學習工程師 成長 59% 技術主管 成長 51% 平台工程師 成長 43%

企業軟體職位意外走紅

有趣的是，最無聊的技術往往最具獲利性。SAP 相關職位高居成長榜首或許不令人意外。德國企業軟體巨擘 SAP(SAP-US) 股價自 2022 年底以來已飆升逾三倍。