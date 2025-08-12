「專業界線正在消失！」Figma CEO看好通才型人才崛起

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-12 07:00





據《商業內幕》周一 (11 日) 報導，設計軟體公司 Figma 執行長 Dylan Field 表示，AI 正在推動「通才型」人才需求，產品開發、設計與研發等領域界線日益模糊。矽谷多位領袖也建議年輕人培養廣泛技能而非專精單一領域。

Figma執行長Field認為AI讓通才型人才更具優勢。(圖:Shutterstock)

Field 表示：「這個現象在 AI 出現前就開始了，但 AI 讓它發展得更快。AI 有某種特質能夠賦予通才型行為更多力量。」他指出，過去在產品開發過程中被視為不同階段的領域，現在正在融合。





「產品開發也與設計、程式開發，甚至部分研究工作產生交集，」他說，「這些界線變得不那麼明確，所有領域都更加融合。」

Figma 上市大獲成功

在被視為今年最熱門的上市案例中，Figma 於 7 月 31 日以 193 億美元估值公開上市，這是在 Adobe(ADBE-US) 原本計劃以幾乎相同金額收購這家設計軟體新創公司的三年後。

上市首日收盤時，Figma 股價較首次公開發行價格上漲超過兩倍，公司估值接近 680 億美元，為矽谷投資人帶來豐厚回報。這結束了科技業三年來的 IPO 乾旱期，該公司甚至在紐約證券交易所前舉辦大型街頭派對慶祝。

不過公司估值已從高點回落至 380 億美元。

設計師地位將提升

Field 也表示，設計師在 AI 時代將變得更加重要。「在這個 AI 時代，如果你真的相信軟體開發變得更容易、創造軟體更簡單、速度更快，那麼你的差異化優勢是什麼？」他說，「就是設計、工藝水準和對細節的關注。」

Field 補充，設計師未來將擁有更多影響力，更多人會步入創辦人和領導職位。

「需要大量的策展工作，需要設計師發揮更多領導力，」他說，「所以他們必須挺身而出。」

矽谷領袖力推通才路線

Field 絕非第一個推崇通才價值的科技領袖。隨著 AI 改變某些職業的性質和需求，矽谷領袖一直建議更多人成為通才而非專家。

本月稍早，億萬富翁創投家 Vinod Khosla 表示，他建議年輕人不要圍繞任何單一工作規劃職涯。

「你必須針對靈活性而非單一專業來優化職涯，」他在播客中說，「這是最重要的建議，因為你不知道什麼會繼續存在。」

知名創投公司 Andreessen Horowitz 創辦人 Marc Andreessen 表示，他建議生技和 AI 基礎模型等領域以外的人士走廣度路線而非深度專精。

「不過我認為對大多數領域來說，現在有了這些新工具，我可能會更看好基本上能夠涉獵廣泛的人，」他在 5 月的播客中說。