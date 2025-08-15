關稅陰霾推升通膨憂慮 美8月密大消費信心意外結連二月漲勢

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-15 23:07

‌



綜合外媒周五（15 日）報導，美國密西根大學 8 月消費者信心指數初值跌至 58.6，為 4 月來首次下滑，主要受川普對近 70 國課徵全面關稅後通膨預期升至 4.9% 影響。當月現況指數跌至 60.9，創下三個月低點，預期指數下滑至 57.2。

美密大消費者信心指數意外跌至58.6，通膨預期升至4.9%。(圖:Shutterstock)

密西根大學周五公布的調查數據顯示，8 月消費者信心指數初值從上月的 61.7 跌至 58.6，不如經濟學家預期。

‌



這項結果讓消費者態度重回川普就職後數月來的下滑軌道。在最低點時，消費者信心接近三年前通膨高峰時的最糟水準，不過，目前仍低於川普就職前 12 月的水準。

美密大消費者信心指數在 8 月初值 2 個月來首次下跌。(圖：zerohedge)

通膨預期全面升溫

明年通膨預期從上月的 4.5% 升至本月的 4.9%，遠高於目前 2.7% 的通膨水準。調查顯示，通膨預期升高的現象遍及所有政治傾向的民眾。

這項調查結果與稍早的零售銷售數據形成對比，後者顯示消費者實際支出仍然強勁。但信心數據可能更能預示未來消費行為的變化。

通膨預期的上升特別令人關注，因為這可能影響聯準會的政策決定。如果消費者預期價格將大幅上漲，可能會推動實際通膨上升，迫使央行維持較高利率。

經濟放緩跡象浮現

值得注意的是，近期一些指標顯示經濟開始放緩。上月底的 GDP 報告顯示，2025 年上半年平均年化成長率為 1.2%，遠低於去年的 2.8%。

8 月 1 日美國勞工統計局公布的就業報告顯示勞動市場急遽降溫。7 月非農就業人數新增 7.3 萬人，創去年 10 月以來最小增幅；此外，5、6 兩月新增就業人數修正後，竟比前值大幅下修 25.8 萬人，引發市場憂慮。

消費者大幅縮減支出

密西根大學另一份報告顯示，58% 消費者計劃今年削減支出，預期減少購買汽車、家庭用品和外食，以因應進一步的通膨壓力。

密西根大學校長、調查主任 Joanne Hsu 表示：「消費者在訪談中表達，對當前高物價的憂慮本月重新突出。」這種惡化很大程度上源於人們對通貨膨脹的擔憂日益加劇。

儘管如此，經濟某些層面仍展現韌性。美國基本避免了通常伴隨衰退的大規模失業，截至 6 月的三個月消費支出仍略有上升，企業獲利也保持穩健。