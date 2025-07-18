美7月密大消費者信心升至5個月新高 惟關稅擔憂仍限制樂觀情緒
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周五 (18 日) 報導，美國密西根大學最新調查顯示，7 月初美國消費者信心指數終值攀升至 61.8，創下五個月新高，較前月的 60.7 進一步上升，且高於市場預期的 61.5。這主要受惠於民眾對經濟前景與通膨預期的持續改善，但數值仍低於去年全年水準。
這項調查顯示，消費者預期未來一年物價年增率為 4.4%，較前月的 5% 下降，創 2 月以來新低；未來 5 至 10 年通膨預期也降至 3.6%，同樣為 5 個月最低水準。
與此同時，對關稅的擔憂持續限制對經濟前景的樂觀情緒。
近兩月信心回升 最壞情況風險緩解
密大調查主任 Joanne Hsu 表示：「消費者對商業環境、就業市場，甚至自身收入的預期，仍較一年前疲弱。」
不過她指出：「近兩個月信心指數的回升顯示，消費者認為他們在 4、5 月時預期的最壞情況風險已經緩解。」
調查顯示，消費者對目前個人財務狀況的看法有所改善，這可能受到股市上漲提振。調查於 7 月 14 日結束，當時距離美國總統川普簽署《大而美法案》、延長減稅措施並為小費工作者提供新稅務減免已超過一周。
關稅威脅仍是隱憂
儘管如此，Hsu 表示，宣布提高關稅或通膨回升可能會抑制消費者信心。調查數據顯示，當前狀況指標從 64.8 升至 66.8，預期指數則小幅上升至 58.6。
信心指數的上升主要由共和黨人和政治中立人士推動。
值得注意的是，經濟學家警告，川普的激進關稅政策可能推高通膨並拖累經濟成長，但本周數據顯示美國經濟基本面依然穩健。
儘管關稅已開始推升部分商品價格，但周四零售銷售和初請失業金人數均優於預期，6 月通膨率也大致符合預測。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 大摩美國消費者調查：關稅影響趨緩 財務安全感與宏觀經濟預期矛盾
- 〈美股早盤〉強勁的財報激勵美股走強 標普500再創歷史新高
- 川普8月1日關稅大限將至 歐盟祭四大策略應戰
- 【量大強漲股整理】台積電法說會，醞釀下一個【新主流】是誰?
下一篇