美7月密大消費者信心升至5個月新高 惟關稅擔憂仍限制樂觀情緒

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-18 22:35

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綜合外媒周五 (18 日) 報導，美國密西根大學最新調查顯示，7 月初美國消費者信心指數終值攀升至 61.8，創下五個月新高，較前月的 60.7 進一步上升，且高於市場預期的 61.5。這主要受惠於民眾對經濟前景與通膨預期的持續改善，但數值仍低於去年全年水準。

美國消費者通膨預期降溫，未來一年物價預期年增率降至4.4%。(圖:Shutterstock)

7 月美國消費者信心指數終值攀升至 61.8，創下 5 個月新高。(圖：ZeroHedge)

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這項調查顯示，消費者預期未來一年物價年增率為 4.4%，較前月的 5% 下降，創 2 月以來新低；未來 5 至 10 年通膨預期也降至 3.6%，同樣為 5 個月最低水準。

與此同時，對關稅的擔憂持續限制對經濟前景的樂觀情緒。

近兩月信心回升 最壞情況風險緩解

密大調查主任 Joanne Hsu 表示：「消費者對商業環境、就業市場，甚至自身收入的預期，仍較一年前疲弱。」

不過她指出：「近兩個月信心指數的回升顯示，消費者認為他們在 4、5 月時預期的最壞情況風險已經緩解。」

調查顯示，消費者的通膨預期有所改善。(圖：ZeroHedge)

調查顯示，消費者對目前個人財務狀況的看法有所改善，這可能受到股市上漲提振。調查於 7 月 14 日結束，當時距離美國總統川普簽署《大而美法案》、延長減稅措施並為小費工作者提供新稅務減免已超過一周。

關稅威脅仍是隱憂

儘管如此，Hsu 表示，宣布提高關稅或通膨回升可能會抑制消費者信心。調查數據顯示，當前狀況指標從 64.8 升至 66.8，預期指數則小幅上升至 58.6。

信心指數的上升主要由共和黨人和政治中立人士推動。

值得注意的是，經濟學家警告，川普的激進關稅政策可能推高通膨並拖累經濟成長，但本周數據顯示美國經濟基本面依然穩健。