美國商務部周五 (15 日) 公布數據顯示，7 月份零售銷售月增 0.5%，總額達 7263 億美元。這一增幅雖略低於市場普遍預期的 0.6%，但仍被視為消費者支出在經歷春季顯著下降後，正逐步穩定的跡象。

美國7月零售銷售成長0.5% 略低於預期(圖:shutterstock)

這也是零售銷售已連續第二個月錄得增長，成功扭轉了 4 月和 5 月的跌勢。

細項數據方面，若排除汽車及零組件，7 月核心零售銷售月增 0.3%。若再排除汽油項目，零售銷售則月增 0.2%。除此之外，前一個月的零售銷售數據，已從原先的 0.6% 上修至 0.9%。

此次零售銷售的成長，主要受到多方面因素的推動。其中，汽車銷售錄得自 3 月以來最大增幅。同時，亞馬遜 Prime Day、沃爾瑪「Deals」以及 Target 等大型線上促銷活動，也顯著提振了線上零售商和百貨公司的銷售額。

報告更暗示，隨著貿易政策更加明確以及股市的回彈，消費者的信心有所回升，從而推動下半年的消費支出。

零售銷售作為衡量消費者支出的關鍵指標，對美國整體經濟活動影響重大，因此其數據受到經濟學家和投資者的密切關注。儘管本次數據略遜於預期，且較前一個月的 0.9% 有所放緩，暗示消費支出可能正在減速，但市場人士認為，目前尚難判斷這是一時的波動還是長期趨勢的開端。

美國聯準會官員正密切追蹤消費支出數據，以評估未來的貨幣政策走向。此次零售銷售的輕微下滑，可能會影響他們對未來利率政策的決策，進而為經濟前景增添一層不確定性。

Vital Knowledge 的分析師在一份報告中表示，這些數據對通膨情況的影響較為中性。