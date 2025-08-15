鉅亨網編輯林羿君 2025-08-15 15:00

xAI 首席執行長馬斯克週三罕見地稱讚了競爭對手谷歌 (GOOGL-US) ，稱其目前最有可能成為人工智慧 (AI) 的領導者。

馬斯克罕見稱讚谷歌「最可能成AI王者」 因有一大優勢。(圖:shutterstock)

馬斯克在社群平台 X 上發文寫到，「在現實世界 AI 之外，谷歌目前在算力（和數據）方面佔據最大優勢，因此目前最有可能成為領導者。」

‌



不過他認為，這種情況可能在幾年後會改變

馬斯克文中還寫道：「在可預見的未來，大型人工智慧公司將繼續繁榮發展，xAI 也一樣。我們還有很多事情要做！」

谷歌長期以來一直是人工智慧領域的中流砥柱。

2017 年，Google 研究院發表了題為《Attention Is All You Need》的論文，這篇開創性工作首次向世界介紹了 Transformer 的概念，這項技術正是驅動 ChatGPT 等大型語言模型的核心。

這家搜尋巨頭還投資了多家 AI 新創公司，例如 Anthropic 和 Safe Superintelligence。根據《紐約時報》取得的法律文件，Google 持有由前 OpenAI 員工創立的 Anthropic 公司 14% 的股份。

谷歌仍在持續加大 AI 投資。在上個月的第二季財報電話會上，該公司表示今年將把資本支出提高 100 億美元，達到 850 億美元。執行長皮查伊表示，這筆資本支出的增加將用於滿足對晶片和 GoogleAI 產品日益增長的需求。

去年，Google DeepMind 執行長 Demis Hassabis 是三位榮獲諾貝爾化學獎的研究人員之一。 Hassabis 和他的同事 John Jumper 因 Google DeepMind 在蛋白質結構預測方面的工作而獲獎。

馬斯克發表上述言論之際，他與和 OpenAI 奧特曼的衝突正不斷升級。馬斯克 11 日表示，xAI 將「立即對蘋果採取法律行動」，因為他認為蘋果在 App Store 排名中偏袒 OpenAI。蘋果則回應，App Store「旨在公平公正，不帶偏見」。

馬斯克和奧特曼於 2015 年共同創立了 OpenAI，但在 2018 年馬斯克離開董事會後，他們的關係惡化。去年，馬斯克起訴 OpenAI，指控這家 ChatGPT 製造商在與微軟合作時違反了非營利使命。

馬斯克於 2023 年 7 月創立了自己的人工智慧新創公司 xAI，並在同年晚些時候推出了他的聊天機器人 Grok。 xAI 在 2024 年的 A、B 和 C 輪融資中籌集了超過 120 億美元，估值達到 500 億美元。