鉅亨網新聞中心 2025-10-09 16:00

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，對於投資 xAI 感到非常興奮，還稱自己希望參與馬斯克涉足的幾乎所有領域。至於與 OpenAI 的合作，他直言後悔未更早投資對方，同時指出 OpenAI 的營收正呈指數級增長。

黃仁勳入股xAI喊「超興奮」 後悔沒早點投資OpenAI。(圖:shutterstock)

全球首富馬斯克的人工智慧 新創 xAI 準備把融資計畫規模提高一倍至 200 億美元，以推動「Colossus 2」資料中心計畫，其中，輝達 (NVDA-US) 將投資多達 20 億美元入股，而且這筆募資將與輝達的圖形處理器 (GPU) 綁定。

這筆融資包含股權和債務，將透過一個特殊目的實體 (SPV) 進行，由該實體採購輝達的 GPU，再由「Colossus 2」計畫租賃輝達處理器，為期五年。「Colossus 2」是 xAI 最大的資料中心基地，位於田納西州的曼非斯 (Memphis)。

輝達將在股權部份投資多達 20 億美元，這是加速自家客戶 AI 投資策略的一環。

黃仁勳表示，對 xAI 正在進行的融資情況感到非常興奮，同時坦言自己希望參與馬斯克涉足的幾乎所有領域。

關於與另一家 AI 巨擘 OpenAI 的交易，黃仁勳表示，該合作將助力 OpenAI 成為「自主託管的超大規模資料中心營運商」做好準備，但他本人在 OpenAI 與 AMD 的交易公開宣布前並不知情。

此外，黃仁勳直言後悔未更早投資 OpenAI，同時指出 OpenAI 的營收正呈指數級增長。