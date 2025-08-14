鉅亨網編輯林羿君 2025-08-14 10:31

‌



美國總統川普 13 日簽署了一項行政命令，旨在放寬對商業航太產業的管制，其中包括加速火箭發射的許可審批流程。這對日益壯大的商業航太領域，以及他曾經的盟友馬斯克的 SpaceX 而言，無疑是一大利多。

川普下令加速火箭發射審批 馬斯克SpaceX大利多。(圖:shutterstock)

白宮的一份情況說明書指出，這項行政命令指示運輸部長審查相關法規要求，以「消除針對發射和重返大氣層載具的過時、重複或過度限制的規定」。

‌



川普要求運輸部長「重新評估、修改或廢除」美國聯邦航空總署（FAA）發射許可流程中的第 450 部分。該規定最初旨在簡化火箭許可，但批評者認為，這些規則和條例實際上使流程變得更加複雜。

這項行政命令的實施，可能直接嘉惠於全球最多產的火箭發射公司 SpaceX，因為該公司正在加快其龐然大物星艦火箭的試飛。SpaceX 執行長馬斯克曾是川普的顯著盟友，直到兩人因馬斯克批評總統代表性的稅收和支出法案而公開決裂。

這項行政命令也將有利於更廣泛的商業發射產業，包括貝佐斯的 Blue Origin LLC、聯合發射聯盟（United Launch Alliance LLC）和 Rocket Lab，這些公司也計畫擴大發射業務。

第 450 部分是在川普第一任期內批准的，旨在回應一項呼籲簡化商業發射許可的指令。該法規允許一家公司獲得單一許可證，涵蓋同一載具的多次發射，但要求符合某些基於性能的安全標準。

SpaceX 曾遊說反對這些規定，聲稱 FAA 未能有效實施這些規定。

SpaceX 在 2024 年 9 月在其網站上發文表示：「我們仍然陷入一個現實，即辦理火箭發射許可所需的政府文書作業時間，比設計和建造實際硬體的時間還要長。」

根據這項命令，負責頒發這些許可證的 FAA 商業航太運輸辦公室主任將成為政治任命職位，賦予白宮更大的權力，以確保總統的優先事項得以執行。

週三的命令進一步提升了商業太空辦公室（Office of Space Commerce）的地位，該辦公室目前隸屬於美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），未來將直接向商務部長霍華德 · 盧特尼克（Howard Lutnick）匯報。業界支持者表示，此舉將使商業航太活動獲得更高層次的關注和優先權。

該命令的其他條款指示運輸部長與環境品質委員會主席合作，消除或加快發射和重返大氣層載具的環境審查。

這可能會招致環保倡導者的批評，並引發關於佛羅里達州、加州和德州等沿海地區發射場的安全和保護問題。

根據情況說明書，川普的指令還在運輸部設立了一個專門職位，旨在「就如何促進商業航太產業的創新和放寬管制提供建議」，並呼籲在 FAA 內任命一名「商業航太運輸副局長」，以協助改革法規。

該命令還指示聯邦部門，確定各州是否根據《海岸帶管理法》（Coastal Zone Management Act）阻礙太空發射場基礎設施的發展。它指示官員們調整其程序，以消除重複性法規並加速太空發射場的開發。