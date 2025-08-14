馬斯克AI帝國痛失大將 xAI共同創辦人Babuschkin為何此時離職？
鉅亨網編輯林羿君
xAI 共同創辦人 Igor Babuschkin 週三 (13 日) 在社群平台 X 上發文宣布離職。Babuschkin 在 xAI 負責領導工程團隊，並在 xAI 成立短短幾年內，就協助將這家新創公司打造為矽谷頂尖的 AI 模型開發商之一。
Babuschkin 在貼文中寫道：「今天是我在 xAI 的最後一天，這是我在 2023 年協助與馬斯克一同創辦的公司。我仍記得第一次見到他的那天，我們聊了數小時關於 AI 以及未來的可能性。我們都認為需要一家使命與眾不同的新 AI 公司。」
Babuschkin 離開 xAI 後，創辦了創投公司 Babuschkin Ventures。他表示，這家公司將支持 AI 安全研究，並投資那些「能推進人類發展並解開宇宙奧秘」的新創公司。
這位 xAI 共同創辦人表示，他的靈感來自於與生命未來研究所創辦人 Max Tegmark 的一次晚餐，兩人討論了如何安全地建構 AI 系統，以促進未來世代的繁榮。Babuschkin 在貼文中提到，他的父母為了給孩子更好的生活，從俄羅斯移民到美國。
Babuschkin 的離職發生在 xAI 經歷了幾個月的動盪之後。這段期間，該公司的 AI 聊天機器人 Grok 捲入了數起醜聞。例如，Grok 在回答爭議性問題時被發現會引用 Musk 的個人意見。在另一起事件中，xAI 的聊天機器人發表了反猶太言論，並自稱為「機械希特勒」。最近，xAI 在 Grok 中推出了一項新功能，允許用戶生成類似於泰勒絲等公眾人物裸體的 AI 影片。
儘管發生了這些醜聞，xAI 的 AI 模型在幾項基準測試中的表現仍然領先於 OpenAI、Google DeepMind 和 Anthropic 等公司的 AI 模型。
在共同創辦 xAI 之前，Babuschkin 是 Google DeepMind 的一個研究團隊成員。該團隊在 2019 年開創了 AlphaStar，這是一個突破性的 AI 系統，能夠在電玩遊戲《星海爭霸》中擊敗頂級玩家。在 OpenAI 發布 ChatGPT 之前的幾年裡，Babuschkin 也曾在該公司擔任研究員。
在貼文中，Babuschkin 詳細講述了他與馬斯克在建立 xAI 時所面臨的一些挑戰。他指出，業界資深人士曾稱 xAI 在短短三個月內於田納西州孟菲斯建造超級電腦的目標是「不可能的」。
然而，xAI 最終以創紀錄的時間建成了其 AI 超級電腦。不過，環保人士警告，為這座 AI 叢集提供動力的臨時燃氣渦輪機正在向鄰近社區排放廢氣，加劇了他們長期存在的健康問題。
儘管如此，Babuschkin 表示他已經對在 xAI 的時光充滿了美好的回憶，並「感覺自己就像一個驕傲的父母，在送孩子上大學後駕車離去。」
Babuschkin 說：「我從伊隆那裡學到了兩個無價的教訓：第一是無所畏懼地親自捲起袖子去鑽研技術問題；第二是抱持一種狂熱的緊迫感。」
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普下令加速火箭發射審批 馬斯克SpaceX大利多
- 馬斯克請求遭駁回！OpenAI控訴「騷擾」案成立、xAI成焦點
- 槓上馬斯克Neuralink！OpenAI奧特曼殺進腦機介面 成立Merge Labs
- 馬斯克請求遭駁回！OpenAI控訴「騷擾」案成立、xAI成焦點
下一篇