鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-15 11:10

中國國家統計局今 (15) 日公佈上月 70 中大城市商品住宅銷售價格變動，國家統計局城市司首席統計師王中華表示，各線城市商品住宅銷售價格較 6 月下降，年減幅度亦有所縮小。

持續降溫！陸一、二線城市7月房價全線下跌但降幅縮小 專家：市場仍處調整期 信心仍不足（圖：Shutterstock）

中國一線城市 7 月新建商品住宅銷售價格較上季下降 0.2%，降幅比上月收窄 0.1 個百分點，其中，北京持平，上海上漲 0.3%，廣州和深圳分別下降 0.3% 和 0.6%。

二線城市新建商品住宅銷售價格亦月減 0.4%，降幅擴大 0.2 個百分點，三線城市新建商品住宅銷售價格也月減 0.3%，降幅與上月相同。

中古屋方面，一線城市中古屋銷售價格月減 1%，降幅比 6 月擴大 0.3 個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降 1.1%、0.9%、1% 和 0.9%。二、三線城市較上月均下降 0.5%，降幅均減少 0.1 個百分點。

至於跟去年同期表現，各線城市商品住宅銷售價格年減幅度有所縮小。上月，一線城市新建商品住宅銷售價格年減 1.1%，降幅比上月收窄 0.3 個百分點，其中上海上漲 6.1%，北京、廣州和深圳分別下降 3.6%、4.6% 和 2.2%。

二、三線城市新建商品住宅銷售價格則較去年同期分別下降 2.8% 及 4.2%，降幅分別收窄 0.2 個及 0.4 個百分點。

70 個中大城市中，新建商品住宅銷售價格較去年同期上漲城市有 5 個，比 6 月增加 2 個。

此外，一線城市中古屋售價年減 3.4%，降幅比上月擴大 0.4 個百分點，北京、上海、廣州和深圳分別下降 2.9%、2.2%、6.0% 和 2.5%。二、三線城市亦分別年減 5.6% 及 6.4%，降幅分別縮小 0.2 個及 0.3 個百分點。

一線城市指北京、上海、廣州、深圳等 4 個城市，二線城市指天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等 31 個城市。