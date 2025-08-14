鉅亨網新聞中心 2025-08-14 17:10

‌



華爾街大空頭再度狙擊Palantir 嗆聲股價將崩70%。(圖:shutterstock)

萊夫在訪談中坦承，他並非不看好 Palantir 這家公司，也欣賞其執行長 Alex Karp。然而，純粹從估值指標來看，他認為該股目前的股價已經荒謬地被高估。

‌



他強調，一家大數據公司卻要投資人忽略數據指標，這本身就是一個巨大的矛盾。萊夫指出，Palantir 的合理價位應在 40 至 50 美元之間，相較於發出此消息時的 184.37 美元收盤價，潛在跌幅巨大。

這項做空消息一出，Palantir 股價隨即跌破盤中高點，最終收跌 1.4%。值得注意的是，儘管萊夫看空，Palantir 近一年來的股價表現卻極為亮眼，過去 12 個月漲幅高達 506%，遠期本益比更超過 200 倍，成為市場上新的「散戶寵兒」。

這也讓人想起萊夫在 2020 年曾將 Palantir 列為「假期做空名單」，當時的預測最終並未實現，反而因人工智慧熱潮推動股價一路飆升，其估值也持續刷新紀錄。

萊夫在這次訪談中也反駁了 Palantir 在資料分析領域獨佔鰲頭的說法，他點名即將上市的 Databricks 公司，認為其是 Palantir 的直接競爭對手，且擁有更多的客戶。

儘管做空 Palantir，萊夫也透露了他的其他投資佈局。他看好房貸公司洛基特集團 (RKT-US) 的前景，認為其可能成為「住房領域的亞馬遜」，並預期在購房需求積壓、抵押貸款利率下降以及 AI 技術整合等利多因素的推動下，該公司將迎來成長。