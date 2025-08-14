〈房產〉駁航空城拆遷戶貸款卡關傳言 央行：符合條件者不受信用管制限制

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-14 17:51

‌



對於近日媒體報導指稱航空城拆遷戶面臨貸款卡關，主因包括中央銀行祭出信用管制措施，另稱央行將與財政部溝通協調等節，央行今 (14) 日發布澄清稿指出，此均未符事實。

中央銀行持續進行信用管制措施中。(鉅亨網資料照)

央行表示，桃園航空城拆遷戶的貸款條件，是由銀行依據相關金融法規、金融實務及其授信內規 (5C、5P 原則)，核實認定辦理。

‌



而央行實施的選擇性信用管制措施，桃園航空城拆遷戶若符合以下情形者，貸款條件不會受到限制，包括 (1) 借款人以獲配安置土地申辦重建貸款、(2) 借款人符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件者或屬名下無房無貸者，新申辦的購屋貸款 (非高價住宅貸款)，以及 (3) 依央行協處措施的借款人。

央行也提到依央行協處措施的借款人為 (1) 借款人名下只有繼承取得房屋或房貸，新申辦的購屋貸款 (非高價住宅貸款)，(2) 借款人已有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦第 1 戶或第 2 戶購屋貸款 (非高價住宅貸款)。