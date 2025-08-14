〈房產〉最嚴限貸令發威 六都家戶購屋比僅1.4% 打回10年前原點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-14 12:26

台灣央行去年 9 月推出強力信用管制措施，令上半年房市買氣重回 10 年前。房仲業者彙整六都資料，統計六都 2025 年上半年家戶購屋比。資料顯示，以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋比僅 1.4%，象徵每百戶中僅有 1.4 戶買房，平 2016 年以來最低紀錄。

最嚴限貸令發威 六都家戶購屋比僅1.4% 打回10年前原點。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此波政府打房之外，又有限貸風波延續，令自住與置產買盤皆冷靜不少。

住商機構彙整六都市政府民政、地政數據，根據戶數與半年買賣移轉棟數統計出各市的家戶購屋比。資料顯示，六都合計於 2024 年上半年時，家戶購屋比高達 2.1%，平 10 年來最高紀錄；不過，時隔一年至今年上半年，家戶購屋比跌至 1.4%，顯示全台各都會區上半年每百戶中，僅約 1.4 戶買房，平 10 年來最低紀錄。

賴志昶分析，去年上半年適逢新青安效應發酵，全台房市一片榮景，惟也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，令家戶購屋比跌回 2016 年時水準，換言之，這一波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

觀察六都，台北市上半年家戶購屋比達 1.1%，為六都最低，與去年同期相比下滑 0.3 個百分點；新北市為 1.3%，較去年減少 0.7 個百分點；桃園市家戶購屋比雖仍為六都最高，但較去年仍下降 0.6 個百分點來到 2.0%，平 10 年最低紀錄；台中市為 1.7%，較去年減少 0.7 個百分點；台南市家戶購屋比僅 1.3%，較去年同期下降 0.7 個百分點；高雄市也較去年減少 0.8 個百分點，下跌幅度為六都最高，同時上半年家戶購屋比達 1.3%，也是平 10 年來最低，。

賴志昶補充，高雄市去年有半導體產業進駐題材推升市場買氣，惟今年上半年在股市震盪、央行打房等情況之下，令投資與置產買盤明顯縮手，區域成交速度降溫不少；至於桃園房價在近年連續上漲後，總價門檻提高，加上貸款環境不利，更使購屋族群轉趨保守，因此即便有重劃區與軌道經濟題材等活絡市場，家戶購屋比也創 10 年同期新低。