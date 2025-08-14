〈房產〉7月住展風向球衰退黃藍燈連3亮 爲疫情後最窘走勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-14 11:47

‌



代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，7 月燈號持續衰退的黃藍燈，分數是 38.2 分，連三亮出黃藍燈，且是今年的第 5 顆黃藍燈，爲新冠疫情後的最窘狀態，六大構成項目中預售屋推案量、成交組數、來客組數、待售建案數分數下滑，議價率持平。

今年7月住展風向球閃連三衰退黃藍燈 爲疫情後最窘走勢。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰指出，正式進入下半年，家庭出遊的暑假階段、颱風帶來的不穩定氣侯、民俗月，和新的關稅政策都將登場，利空接力讓建商保守以對，印證在 7 月的預售物件推案量比前月下修達百億元，落至 600 多億元，指標案為台北市中正區千呼萬喚始出來的豐基建設案，有 100 億元量體規模，其他案量較大的為總銷 50 多億元案，共計三案分別為坐落桃園市內壢火車站生活圈、台北市北士科重劃區，與新北市土城區頂埔地帶的聚泰、華固、花王建設案，餘案則都在 40 億元以下。

‌



而 7 月新成屋戶數雖較上月增加，也僅微增 30 多戶，整體是 200 多戶，難正面看待，在價格高又得立即與銀行打交道的不利因素下，若非興建完工得按計畫公開，實無發揮空間。

住展指出，7 月需求面仍是毫無開展，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數再降，來客組數為 12.5 組、成交組數是 0.7 組，都是堪比疫情期間的慘況，。

而開價與成交價仍跳貼身雙人舞，差距未拉開，在一成空間內，僅台北市因為房價過高，容易因如大安區鍍金門牌高價案，與像萬華、文山、內湖地區平價產品產生價格落差，進而創造議價率，否則其他縣市的建商價碼保持一定水位。

陳炳辰分析，928 檔期即將迎來 ，觀察今年市況正是得依賴檔期始有表現，而 7、8 月所屬青黃不接，建商推案興致缺缺自然讓供給量不堪，還有關稅疑雲不利資金冒險投資，冰凍三尺的房市買盤雪上加霜，需求消極。又不少建商抱持延都延了心態，乾脆延推到明年再說，928 檔期恐也難寄望過高。