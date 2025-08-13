〈房產〉輝達落腳北士科效應大 5、6月北市預售成交每3間有1間在北投

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-13 15:16

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳來台並宣布進駐北投士林科技園區後，為當地房市注入一劑強心針，統計顯示光是北投地區 6、7 月實價揭露就高達 243 件，總銷售金額超過百億元，而 5、6 月北市預售每 3 筆交易就有一筆出現在北投，讓北投一舉成為一片不景氣中的北市房市熱區。

5、6月北市預售屋成交每3間有1間在北投。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，北市 5、6 月預售揭露 711 戶，其中高達 34% 就出現在北投地區，其次是南港預售揭露近 100 件，大同區也揭露近 100 件，文山區則是揭露預售 88 件，相較起來市中心區域的預售揭露狀況就有點冷。

5、6 月北投地區熱賣個案包括「樺輝沐畇」，總計揭露 21 戶，「士科大院」也已經揭露 27 戶，「遠雄泱玥」揭露 30 戶，「達欣文萃」揭露 71 戶，北投 5、6 月平均成交總價也超過 4 千萬元，顯示不僅是小宅產品才有買氣，整體市場都出現一波科技題材買盤。