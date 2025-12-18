鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-18 17:24

台灣央行今 (18) 日召開第四季理監事會議，對於第七波選擇性信用管制措施 (打炒房政策) 並未鬆綁，但提出明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，對此，央行總裁楊金龍說明，只是給銀行彈性，對房市還是維持「緊的」政策，不因而解讀鬆綁。

楊金龍強調，第七波選擇性信用管制還是持續中，並未鬆綁，只是給銀行彈性，「算對銀行態度變鬆，讓銀行每季目標自己訂」，「銀行做的還是要告訴我，仍會專案金檢，，看目標和實際數據差多少」。

央行認為，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩，而全體銀行不動產貸款占總放款比率 (不動產貸款集中度) 由去年 6 月底高點 37.61%，緩降至 11 月底 36.70%，全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額和建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至 11 月底分別為 33.197%%、4.81% 和 0.68%。