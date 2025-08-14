鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-14 15:50

‌



由於政府採取措施抑制房價飆升，南韓房地產市場降溫，這增強了南韓央行考慮在本月稍後重啟降息周期的理由。

首爾公寓價格漲幅收窄 南韓央行降息預期升溫(圖:shutterstock)

根據南韓房地產院周四 (14 日) 公布數據，截至 8 月 11 日的第二周，首爾公寓價格漲幅再次縮小。本周首爾公寓價格僅上漲 0.10%，儘管已連續第 28 周保持增長，但漲幅較上周的 0.14% 有所收窄。其中，上周是首爾公寓價格在 6 周內首次擴大漲幅。

‌



南韓房地產院指出，房價上漲主要集中在重建區和學區，但由於持續的觀望態度和整體購房諮詢減少，導致漲幅較前一周縮小。首爾 25 個自治區的房價漲幅均未較前一周增加。

具體來看，曾錄得全國最高漲幅的松坡區，本周公寓價格漲幅從 0.38% 降至 0.31%。其他受監管區域如瑞草區 (維持 0.16% 不變)、江南區 (從 0.15% 降至 0.13%) 和龍山區 (從 0.22% 降至 0.13%) 的房價漲幅也趨緩。

漢江沿岸的城東區 (從 0.33% 降至 0.24%)、廣津區 (從 0.24% 降至 0.13%) 等地亦呈現類似趨勢。此外，京畿道果川市 (從 0.34% 降至 0.22%) 和城南市盆唐區 (從 0.47% 降至 0.19%) 的房價漲幅也有所下降。

由於首爾房價漲幅減緩，首都圈公寓價格漲幅也從上周的 0.05% 降至 0.04%。全國房價僅上漲 0.01%，與前一周持平。世宗市房價上漲 0.03%，漲幅反而低於前一周的 0.09%，儘管此前總統李在明宣布將於 2030 年前在世宗市興建總統辦公室，但對市場價格影響不大。