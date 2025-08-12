鉅亨網編輯林羿君 2025-08-12 11:03

南韓總統李在明將於本月訪問美國，這將是他自 6 月上任以來首次與美國總統唐川普會面。這次訪問意義重大，重點將放在兩國最近簽署的貿易協定以及雙方共同的安全議題上。

南韓總統李在明25日會見川普 磋商半導體、軍事等棘手議題。（圖：REUTERS/TPG）

韓國總統府週二 (12 日) 表示，李在明將於 8 月 25 日前往華盛頓與川普舉行峰會，兩人還將共進午餐。

總統府發言人姜由楨表示兩國領導人將討論如何以「面向未來、全面」的方式發展兩國聯盟。預計雙方將在近期完成的關稅談判基礎上，討論進一步加強在半導體、電池與造船等領域的經濟合作方式，以及先進技術、關鍵礦物等經濟安全夥伴關係的具體方案。

這次為期三天的訪問將於 8 月 24 日啟程，距兩國於 7 月 31 日達成協議不到一個月。該協議使南韓得以避免原本威脅徵收的 25% 全面性關稅。根據協議，美國同意對包括汽車在內的南韓進口產品徵收 15% 的關稅，而南韓則承諾成立一項 3,500 億美元的基金，用於在美國的投資。