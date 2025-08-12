南韓總統李在明25日會見川普 磋商半導體、軍事等棘手議題
鉅亨網編輯林羿君
南韓總統李在明將於本月訪問美國，這將是他自 6 月上任以來首次與美國總統唐川普會面。這次訪問意義重大，重點將放在兩國最近簽署的貿易協定以及雙方共同的安全議題上。
韓國總統府週二 (12 日) 表示，李在明將於 8 月 25 日前往華盛頓與川普舉行峰會，兩人還將共進午餐。
總統府發言人姜由楨表示兩國領導人將討論如何以「面向未來、全面」的方式發展兩國聯盟。預計雙方將在近期完成的關稅談判基礎上，討論進一步加強在半導體、電池與造船等領域的經濟合作方式，以及先進技術、關鍵礦物等經濟安全夥伴關係的具體方案。
這次為期三天的訪問將於 8 月 24 日啟程，距兩國於 7 月 31 日達成協議不到一個月。該協議使南韓得以避免原本威脅徵收的 25% 全面性關稅。根據協議，美國同意對包括汽車在內的南韓進口產品徵收 15% 的關稅，而南韓則承諾成立一項 3,500 億美元的基金，用於在美國的投資。
這次峰會很可能會涉及棘手議題，包括美韓軍事同盟的未來以及仍不明確的投資計畫細節。一名南韓官員早前表示，兩國正在討論依照全球趨勢擴大首爾的國防支出，但 7 月的協議並未具體說明美方期望首爾如何提升其安全防務。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 李在明證實韓美達成貿易協議：對美投資3,500億美元、設造船專用資金
- 川普關稅倒數7天！李在明上台執政今屆滿50天 韓經濟面臨1997年來最嚴峻時刻
- 李在明國會直言「絕望」！南韓經濟到底陷入了多大困局？
- 美中關稅休戰再延長90天 中國：今天12時01分開始調整
下一篇