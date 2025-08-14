鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-14 21:00

土耳其央行維持年底通膨預測不變，其立場比市場和企業更樂觀。

土耳其央行：維持2025年通膨目標維持24%不變

土耳其央行總裁 Fatih Karahan 周四 (14 日) 表示，貨幣當局仍預期通膨率到年底將放緩至 24%，與 5 月季度報告中的預測一致。這些預測是政策制定者的短期目標，而他們的官方長期目標是將物價漲幅降至 5%。

對於 2026 年通膨，央行的預測從 12% 上調至 16%。

Karahan 表示，自上次報告以來，土耳其通膨率一直高於央行的中位數預估，但仍在預測區間內，其中，服務和食品價格的慣性是可能加劇價格壓力的上行風險。

土耳其繼 2022 年通膨率高達 85% 後，其年通膨率於 2025 年 7 月顯著降至 33.52%，創 2021 年 11 月以來新低，已連續 14 個月下降。這波降溫主要歸因於激進的貨幣緊縮政策、政府干預及全球商品價格溫和化。

市場投資人認為，土耳其的通膨下行軌跡帶來機會。低借貸成本和改善的通膨預期可能推動科技、製造及基礎設施等成長型行業的需求。但風險依然存在，包括通膨可能反彈、地緣政治緊張及貨幣波動。央行的可信度取決於其能否達成 24% 的通膨目標。