鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-26 15:50

近日，馬斯克旗下的 SpaceX 在內部信中確認籌備 2026 年潛在 IPO 計畫，並同步推進內部股份出售。對市場而言，這不僅是一家獨角獸走向資本市場的常規操作，更是一個階段性信號的釋放。當前，太空這個從以技術敘事為核心的領域，正變成資本、技術與產業邏輯深度交匯的現實賽道。

1.5兆美元市場！中美商業航太競速：SpaceX引爆史上最大IPO 陸航太民企集體衝刺科創板（圖：Shutterstock）

《財富中文網》報導，特斯拉股東手握一張神秘「門票」，也許能透過 Bill Ackman 設計的特殊目的收購權 (SPARCs) 直接入股 SpaceX，分享這家估值衝向 1.5 兆美元的超級獨角獸紅利。

‌



與此同時，在北京證監局的官網上，「藍箭航天」、「星河動力」等企業的 IPO 輔導狀態悄然更新為「完成」，宣告 2025 年成為中國商業航太資本化元年。

這場橫跨太平洋的資本競逐，本質是對近地軌道資源的生死時速。在國際電信聯盟 (ITU) 的「先登先佔」規則下，SpaceX 憑藉「星鏈」計畫已發射超 1 萬顆衛星，其 4.2 萬顆的終極目標幾乎吞噬近地軌道 80% 容量。中國雖申請 5.13 萬顆衛星的頻譜資源，但截至 2025 年 11 月實際部署不到 400 顆，差距觸目驚心。

美中技術代差更顯殘酷。SpaceX 獵鷹 9 號火箭回收成功率超 91%，每公斤發射成本壓至 2 萬元人民幣，而中國民營太空標竿藍箭航太的「朱雀三號」雖於 12 月初首飛成功，卻在回收環節因著陸點火異常折戟。長征 12 號甲本月發射雖入軌成功，一級回收再度失敗。

運力方面，SpaceX「星艦」近地軌道運力達 150 噸，相當於中國最強火箭長征五號的 6 倍。

面對全方位落後，中國正以獨特路徑加速追趕。政策方面，科創板為硬科技企業敞開大門，「十五五」計畫首次將商業航太納入國家戰略，中國國家航太局專設商業航太司統籌資源。

技術方面，「朱雀三號」從立項到首飛僅用 28 個月，創下中國可重複使用火箭研發最快紀錄。即便回收試驗屢敗，每次飛行都為後續突破累積關鍵數據。

不同於美國 SpaceX「單極突進」模式，中國採取「國家隊 + 民營隊」雙軌並進。航太科技、航太科工等央企攻堅深空探測等國家工程，藍箭、天兵等民企則在低成本火箭、衛星應用等市場化領域發力，典型案例是長征 12 號甲一級火箭搭載九州雲箭研發的「龍雲」液態氧甲烷引擎，這種「國家隊主導 + 民營核心零件」模式，正成為技術突破的高效路徑。

最新數據顯示。中國商業航太市場規模從 2015 年的 3800 億元 (人民幣，下同) 飆升至 2024 年的 2.3 兆元，今年料將突破 2.8 兆。

中國 A 股商業航太族群 12 月集體爆發，中國衛星、超捷股等概念股持續上漲，今日也有超過 10 檔個股亮燈漲停。

報導指出，商業航太業產值釋放將分三個階段展開：火箭衛星製造率先爆發，地面終端服務接力，最終催生太空算力、太空製造等新業態。此外，兩大催化劑正在發酵：一是手機直連衛星技術普及，華為、蘋果新機均支持衛星通信，三大營運商獲衛星移動牌照；二是 AI 算力「上天」，低軌衛星憑藉太陽能供電和輻射散熱優勢，成為高能耗算力新載體。

根據機構預測，若 2029 年全球 2% 算力遷至太空，將帶動中國 6800 次火箭發射。

當 SpaceX 斥資 170 億美元收購無線頻譜，聯手 T-Mobile 建構「手機直連衛星」生態，這場競賽早已超越商業範疇。美國已故前總統甘迺迪 60 年前發表登月宣言時說：「我們選擇登月，不是因為它容易，而是因為它艱難。」