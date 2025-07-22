鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 23:40

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根據《路透》周二 (22 日) 獨家報導，隨著美國總統川普與馬斯克關係惡化，美國政府正積極尋找合作夥伴參與「金穹」(Golden Dome)太空飛彈防禦計畫，包括亞馬遜 (AMZN-US) 旗下的 Project Kuiper 與多家國防承包商都已被五角大廈接洽，顯示美方正試圖降低對 SpaceX 的依賴。

路透：川普政府尋求SpaceX替代方案 金穹飛彈防禦網招攬新夥伴(圖：REUTERS/TPG)

川普、馬斯克決裂 五角大廈轉向 Kuiper 與新創火箭廠

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這項計畫標誌著戰略轉向。消息人士指出，儘管 SpaceX 憑藉星鏈 (Starlink) 與星盾 (Starshield) 星鏈網路在軍事通訊中占據關鍵地位，但川普與馬斯克 6 月 5 日公開翻臉，導致國防部與白宮早在那之前就已開始尋求替代方案，避免在價值 1,750 億美元的國防計畫中過度依賴單一供應商。

雖然 SpaceX 未對報導做出回應，但馬斯克曾在社群平台 X 上聲稱：「我們並未嘗試競標任何金穹合約，我們仍希望專注於將人類送上火星。」儘管如此，SpaceX 擁有強大發射能力與衛星部署紀錄，仍可能在發射領域持續扮演要角。

據悉，亞馬遜的 Project Kuiper 已獲接洽，成為重要潛在廠商之一，這項價值 100 億美元的星座計畫雖尚未全面部署，但其低軌通訊潛力被視為可望協助導彈追蹤。

國防大廠與矽谷新創爭搶大餅 發展步調急迫

此外，新創火箭公司 Stoke Space 與 Rocket Lab(RKLB-US) 亦被視為潛在發射供應商，未來金穹專案中每次發射將進行個別競標，增加市場競爭與技術多樣性。

美國國會去年已將太空部隊的衛星通訊採購預算從 9 億美元提高至 130 億美元，希望刺激民間衛星產業量產力道。據報導，首波撥款 25 億美元正待分配，Project Kuiper 等企業可能受惠。

金穹部署時程緊迫 將改寫全球安全格局

川普在第二任期上任一周內即啟動金穹計畫，並授權新任太空部隊將領蓋特雷恩 (Michael Guetlein) 主導。根據國防部命令，他需在 30 天內完成團隊建置，60 天內提交初步系統設計，並在 120 天內提出完整實施方案。

然而，商業衛星的加入也引發資安疑慮。儘管 Kuiper 目前仍落後 SpaceX 在部署進度，但其潛在防禦應用 (如通訊與追蹤) 讓國防單位重新評估其角色。專家警告，低軌衛星必須強化防駭能力，才能承受來自中俄等國的電子戰與網路攻擊。