川普難與馬斯克切割！調查顯示SpaceX仍穩坐政府合作核心地位

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-21 11:41

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對於美國政府而言，與馬斯克的 SpaceX 分道揚鑣說起來容易，實際操作卻極為困難。

川普難與馬斯克切割！SpaceX仍穩坐政府合作核心地位。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，在川普總統於 6 月初公開表示可能終止與馬斯克旗下 SpaceX 及相關企業合作後，美國政府迅速啟動對 SpaceX 與政府之間數十億美元合約的全面審查，旨在釐清是否存在浪費公帑的情況。

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然而，知情人士指出，政府審查後發現，多數 SpaceX 合約對美國國防部與美國國家航空暨太空總署（NASA）極為關鍵，無法輕易取消，進一步突顯 SpaceX 在全球火箭發射與衛星網路服務領域的領導地位。

白宮官員也透露，這次合約檢討針對一系列與政府簽訂高價合約的企業，其中以 SpaceX 為首。

SpaceX 合約成焦點 政府審查後仍無法取消合作

根據《WSJ》取得的內部郵件，美國總務管理局於 6 月 9 日要求國防部提供詳細的 SpaceX 合約資料，包括金額、任務類型以及是否存在可替代的競爭廠商。NASA 與其他聯邦單位也收到類似的資料請求，資料將彙整後呈交白宮審閱。

儘管展開嚴格審查，美國政府仍未終止任何 SpaceX 合約。政府部門普遍認為，這些合約承載的任務目前無可替代，SpaceX 仍是執行美國太空與安全任務的關鍵夥伴。不過，一些合約將持續受到評估與監控。

值得注意的是，馬斯克過去曾在川普政府任內，領導政府效率部（DOGE），協助削減支出。但自從他公開批評川普稅改與預算政策後，雙方關係急遽惡化，並在社群媒體上爆發多次衝突。

SpaceX 技術優勢鞏固地位 其他廠商難以取代

儘管馬斯克與川普政治關係破裂，SpaceX 的技術領先性卻讓美國政府難以抽身，尤其在火箭重複使用技術與近地軌道衛星部署領域，SpaceX 幾乎沒有對手。

美國政府雖然鼓勵競爭與供應商多元化，但多數競爭對手仍面臨技術成熟度不足與進度延宕等挑戰，無法達到 SpaceX 的技術與成本效率。

即便在馬斯克與川普發生公開衝突之後，SpaceX 仍持續斬獲重大合約。SpaceX 的「獵鷹」（Falcon）和「載人飛龍號太空船」（Crew Dragon）早已成為政府太空任務的主力工具。

例如今年 4 月，SpaceX 在就在美國國防部一項 59 億美元的合約中，獲得了最多的資金和發射次數，贏得 28 次國家安全太空任務；5 月則為美國太空軍成功發射升級版 GPS 衛星；而 NASA 更是預計於本月底，再次由 SpaceX 執行太空人運輸任務。

此前，馬斯克曾一度揚言退役「載人飛龍號太空船」，令 NASA 內部不安。儘管 NASA 長期希望太空人運輸能有雙載具選項，避免對單一廠商過度依賴，但實際執行成效有限。

SpaceX 擴展 Starlink 與星盾計畫鞏固國安角色

除了發射火箭與載人任務外， SpaceX 亦透過「星鏈」（Starlink）系統，為美國政府提供高速衛星網路連線，支援從國防到災難應變的多元應用，這項業務正不斷增長。