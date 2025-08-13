鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-13 17:10

七月份，全球除美國以外的股票型基金，迎來超過四年半以來最大資金流入，顯示投資人因擔憂美國經濟前景、股市估值偏高以及美元走弱，將資金轉向海外市場。

美國股票型基金資金流出加速！投資人湧向亞洲與歐洲股票市場。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，倫敦證券交易所理柏基金數據顯示，七月份全球非美股股票型基金共吸引資金流入 136 億美元，創 2021 年 12 月以來的新高。

相較之下，專注於美國的股票型基金則出現 63 億美元的資金流出，連續第三個月呈現贖回潮。

分析指出，今年初以來，由於美國總統川普的經濟政策影響了美國股票市場的吸引力，非美股基金資金流入逐步增加。

而七月份的資金大幅湧入，更反映出投資者正持續轉向多元化投資，特別將資金轉向受惠於寬鬆貨幣政策及經濟成長前景改善的歐洲及亞洲新興市場。

Shelton Capital Management 首席投資長 Derek Izuel 表示：「雖然第二季關稅緩和帶來利好，但尚未解決的貿易談判，以及第三季初的政策時程仍帶來風險。」

Izuel 指出：「持續的不確定性可能再次引發美國股票型基金資金外流，尤其是在美國與其他市場的經濟增長差距縮小，或聯準會維持緊縮貨幣政策的情況下。」

亞洲與歐洲股票表現優於美國

市場表現差異也是美國股票資金流出的關鍵因素之一。今年以來，MSCI 亞太（除日本）指數上漲約 14%，MSCI 歐洲指數更上漲超過 19%，雙雙跑贏 S&P 500 的 7.2% 漲幅。

此外，今年美元已下跌約 10%，進一步放大了美國投資人從亞洲與歐洲股票市場獲得的回報。

SEI 首席投資長 Jim Smigiel 指出，雖然全球多元化仍是投資人關注的重點，但現在判斷近期的資金流動是否標誌著持續的轉變還為時過早。

Smigiel 說：「我們認為，近期資金流向更多反映從地理角度的策略性再平衡，而非對美國股票市場的低配。」