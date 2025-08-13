鉅亨網編輯林羿君 2025-08-13 14:43

日本首席談判代表赤澤亮正週三表示，美日貿易協議所承諾的 5,500 億美元對美投資基金中，日方實際投資比例可能高於最初提到的 1-2%。並稱，若美國不履行協議中的承諾，將無法獲得日本投資。

日方釋善意？5500億美元對美投資比例可望超過2%。(圖:shutterstock)

赤澤接受《朝日電視台》採訪時指出，如果美國不履行協議中的承諾，可能無法獲得日本投資，他表示該投資基金是 7 月底達成的美日貿易協議的關鍵支柱。日方先前曾表示，這項投資資金絕大部分將以貸款和貸款擔保形式提供，僅 1-2% 將是實際投資的形式。

赤澤指出，「如果按照以往的模式，投資比例應該是 1-2%，但如果美方承擔更多風險，我們可能會提高這個比例。」針對雙方對於這項 5,500 億美元投資的描述存在差異，他表示最終可能會採取一個中間方案。

由於日美兩國在協議和投資基金問題上的表態仍存在分歧，赤這番言論可能被視為立場上略有轉變。美國總統川普率先公布了這項協議，但在細節上雙方卻各執一詞，引發了混亂。

川普聲稱這項對美元投資計畫是「簽約獎金」，就像運動員的獎金依樣，並聲稱「這是美國的錢，美國可以隨心所欲地投資。」

但日方對該基金的說法卻大不同，指稱這項 5,500 億美元的投資框架是政府支持的金融機構提供的投資、貸款和貸款擔保的組合。其中，投資部分占至多 2%，美日將按 9 比 1 的比例分享投資利潤。

其他細節，包括由誰承擔該計畫的大部分資金以及具體的時間框架，仍未有答案。目前也不清楚，日本企業先前的投資承諾，例如軟銀集團將在未來四年投資 1000 億美元，以及日本製鐵公司承諾在 2028 年前投資 110 億美元，這些是否會被納入該協議的一部分，也不得而知。

赤澤亮正還表示，若川普在 9 月中旬左右簽署下一份有關貿易協議的行政命令，時機並不算差。儘管雙方已在 7 月中旬達成協議，但將汽車關稅降至 15% 以及明確不疊加 15% 的統一關稅，至今尚未正式簽署生效。