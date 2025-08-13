鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-13 15:40

近期，美股市場迎來一波港資券商上市潮，引發市場廣泛關注，思博控股、浤博資本、貝塔金融、芒果金融等 4 家港資券商相繼啟動赴美上市流程，其中貝塔金融、浤博資本、思博控股 3 家選擇直接登陸那斯達克，芒果金融則透過 SPAC 方式實現登陸，預計今年下半年完成交易，亮點在於已申請數位貨幣及穩定幣相關資格升級，並打算在上市後加速穩定幣專案落實。

那斯達克成新寵！思博與芒果金融等港資券商掀起「西進掛牌潮」 為何要捨近求遠？（圖：Shutterstock）

這 4 家港資券商均以那斯達克為上市目的地，這項選擇並非偶然。此前，均富融資、華通金融已在今年初完成美股上市，華贏控股、一盈證券也在 2023 年掛牌，一系列案例顯示，那斯達克正逐漸成為港資券商試水全球市場的重要試驗場所。

‌



相較之下，港股與 A 股的進入門檻與盡調強度更高，美國資本市場成為更快完成融資、取得更大定價彈性的現實選項。

國際註冊創新管理師、鹿客島科技創辦人兼執行長盧克林認為，港資券商捨近求遠的根本邏輯在於「估值 - 資金 - 品牌」三方面套利。港股市場對券商定價較低，而那斯達克金融科技同業能拿到較高倍數 P/B。此外，美股財務門檻輕，允許「先上車後補票」，對燒錢擴張的港資券商是時間換空間的最優解方。

這波港資券商的業務佈局與資質儲備也頗具看點。思博控股手握香港第 1、4、6、9 類牌照，聚焦資管業務升級，浤博資本亦憑第 1、6 類牌照，業務覆蓋企業融資，募資將用於強化財務諮詢等，貝塔金融也已經持第 1、4 類牌照併申請第 9 類牌照，打算建構多市場服務網絡。

不過，赴美上市也面臨許多風險。黃立衝表示，要正視監管與交易的兩面性，《外國公司問責法案 (HFCAA)》跟美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB) 監管要求仍在，美國證交會 (SEC) 與交易所對小型股 IPO 審核執法未放鬆，二級市場小盤股常現「先熱後冷」，還存在集體訴訟等合規成本放大風險，持續上市也可能因觸發規則而摘牌。

黃立衡還說，10b-5 集體訴訟、資訊披露瑕疵、承銷與潛在關聯交易審查均可能放大合規成本。持續上市方面，若市值、公眾持股、股東人數觸發退市規則，例如股價連續 30 個交易日低於 1 美元，將觸發摘牌程式。

SEC 的 10b-5 規則是針對美股內線交易的法律規定，主要規範公司內部人士 (如高管、董事等) 在知悉公司重大非公開訊息時，不得利用這些訊息進行股票買賣，以保護投資大眾的權益。

盧克林則指出，境內主體為實現在境外上市而採取的協定控制方式 (VIE) 結構恐被重新檢視、美元利率高企、易被做空機構狙擊、美國政治週期波動等也是風險所在。