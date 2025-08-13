CNN爆料：美俄峰會地點 可能是阿拉斯加一處軍事基地
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普與俄羅斯總統普丁即將舉行會談，美國《CNN》周二（12 日）援引兩名白宮官員的話報導，雙方可能在阿拉斯加州最大城市安克拉治（Anchorage）埃爾門多夫 - 理查森聯合軍事基地（Elmendorf-Richardson）會晤。
《CNN》稱，美方在此次尋找會晤場地上面臨重大挑戰：由於夏季是阿拉斯加州旅遊旺季，接待兩位領袖的可選且有足夠配置的地點非常有限。在這一情況下，美方考察了阿拉斯加州首府朱諾、安克拉治、費爾班克斯等地。
峰會組織者很快就意識到，在這個幅員遼闊的州，唯一一個可行的峰會地點是安克拉治。而且只有該市北部邊緣的埃爾門多夫 - 理查森聯合軍事基地能夠滿足此次歷史性會晤的安保要求，儘管白宮曾希望避免在軍事基地接待俄羅斯元首及隨行人員。
兩名白宮官員說，這裡就是川普和普丁周五會面的地點。
關於此次美俄元首會晤，白宮新聞秘書萊維特周二表示，川普將在會晤中「傾聽」，深入了解如何才能夠結束烏克蘭戰爭。萊維特在記者會上說，川普將與普丁進行一對一會談。
俄羅斯外交部周二說，外交部長拉夫羅夫當天與美國務卿魯比歐通話，討論俄美領導人阿拉斯加會晤相關準備工作。
本月 8 日，川普宣布 15 日將與普丁在阿拉斯加州見面，俄羅斯總統助理烏沙科夫稍後證實這一消息。烏沙科夫表示，兩國領導人將重點討論實現烏克蘭危機長期和平解決的方案。
