CNN爆料：美俄峰會地點 可能是阿拉斯加一處軍事基地

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-13 12:12

‌



美國總統川普與俄羅斯總統普丁即將舉行會談，美國《CNN》周二（12 日）援引兩名白宮官員的話報導，雙方可能在阿拉斯加州最大城市安克拉治（Anchorage）埃爾門多夫 - 理查森聯合軍事基地（Elmendorf-Richardson）會晤。

美俄峰會地點可能是阿拉斯加一處軍事基地。（圖：Shutterstock）

《CNN》稱，美方在此次尋找會晤場地上面臨重大挑戰：由於夏季是阿拉斯加州旅遊旺季，接待兩位領袖的可選且有足夠配置的地點非常有限。在這一情況下，美方考察了阿拉斯加州首府朱諾、安克拉治、費爾班克斯等地。

‌



峰會組織者很快就意識到，在這個幅員遼闊的州，唯一一個可行的峰會地點是安克拉治。而且只有該市北部邊緣的埃爾門多夫 - 理查森聯合軍事基地能夠滿足此次歷史性會晤的安保要求，儘管白宮曾希望避免在軍事基地接待俄羅斯元首及隨行人員。

兩名白宮官員說，這裡就是川普和普丁周五會面的地點。

關於此次美俄元首會晤，白宮新聞秘書萊維特周二表示，川普將在會晤中「傾聽」，深入了解如何才能夠結束烏克蘭戰爭。萊維特在記者會上說，川普將與普丁進行一對一會談。

俄羅斯外交部周二說，外交部長拉夫羅夫當天與美國務卿魯比歐通話，討論俄美領導人阿拉斯加會晤相關準備工作。