鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-13 09:48

美國加州一名律師週二（12 日）對聯邦法官指出，聯邦政府在洛杉磯史無前例地動用國民警衛隊，執行美國總統川普移民鎮壓行動，屬於違法行為，應終止。

川普移民鎮壓爭議開庭！加州控訴政府派遣國民警衛隊「噤聲」洛杉磯抗議。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，這位律師表示，週一（11 日）開始的審判中提交的證據表明，國民警衛隊士兵違反了 19 世紀禁止軍隊參與民事執法的《地方保安法案》（Posse Comitatus Act）。

加州檢察總長辦公室律師 Meghan Strong 批評稱，聯邦政府意圖以龐大軍事力量壓制任何反對川普移民鎮壓政策的聲音。

對此，美國司法部律師 Eric Hamilton 則反駁表示，洛杉磯當時發生嚴重暴力事件，軍事介入是必要措施，且國民警衛隊的部署僅限於保護聯邦特工與財產。

今年 6 月，因應加州大規模移民突擊引發的抗議與動亂，川普下令派遣 700 名海軍陸戰隊員及 4,000 名國民警衛隊成員前往洛杉磯。

加州民主黨州長紐森（Gavin Newsom）反對此舉並提起訴訟，指控該行動違反禁止軍隊介入執法的法律規定。

此案由舊金山聯邦地方法官 Charles Breyer 審理，將決定川普政府是否違反《地方保安法案》。Breyer 亦將於週三（13 日）聽取紐森提起訴訟的合法性辯論，但尚未宣布裁決時間。

此案審理之際，川普也表示他正採取非常措施，部署國民警衛隊打擊華盛頓地區的犯罪，並暗示他可能會在其他美國城市採取類似行動。

在加州審判中，聯邦政府力證國民警衛隊僅用於保護聯邦人員與財產，符合《地方保安法案》的例外規定；但加州則主張軍隊已逾越界線，進行設置路障、改道交通與逮捕等禁令範圍內的警務行動。

政府證人作證稱，儘管上述行動通常禁止，但當聯邦特工或財產面臨威脅時，也有例外。

《路透》指出，法官 Breyer 似乎對川普擁有唯一決定軍隊部署時機的主張表示懷疑，並質疑：「僅因總統稱之為『叛亂』，該行動就是真正的叛亂嗎？」川普曾於 6 月稱，抗議行動為對聯邦權威的叛亂。