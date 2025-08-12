台積電拍板第二季配息5元 擬再增資子公司避險

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-12 18:06

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日召開董事會，並公布第二季配息金額，預計每股將配發現金股利 5 元，除息交易日訂在今年 12 月 11 日，同時為降低匯率波動帶來的影響，也核准於不超過 100 億美元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。

台積電示意圖。

台積電此次董事會核准第二季營業報告書及財務報表，其中第二季合併營收約新台幣 9,337 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,982 億 7 千萬元，每股盈餘為新台幣 15.36 元。

台積電核准配發 2025 年第二季之每股現金股利 5 元，其普通股配息基準日訂定為 2025 年 12 月 17 日，除息交易日則為 2025 年 12 月 11 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2025 年 12 月 13 日起至 12 月 17 日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 1 月 8 日發放。

台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2025 年 12 月 11 日。

另外，為因應市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電核准資本預算約 206 億 5,750 萬美元，預計將用於建置先進製程產能、建置先進封裝、成熟及 / 或特殊製程產能以及廠房興建及廠務設施工程。