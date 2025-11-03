十月賣44萬輛創紀錄！比亞迪甩掉「廉價」標籤 鈴木汽車高管：巨大威脅

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-03 09:30

中國電動車大廠比亞迪上月銷量達 44 萬 1706 輛，創下今年新高，今年前 10 月累計銷量突破 370 萬輛，不僅穩坐中國車市銷冠，更躋身全球車廠第一梯隊，打破外界對比亞迪「國產廉價品牌」的固有認知，旗下王朝、海洋系列貢獻 39.5 萬輛，涵蓋中端的方程豹、騰勢分別賣出 3.1 萬、10.1 萬輛，豪華品牌仰望也有 654 輛，呈現「全面開花」局面。

十月銷44萬創紀錄！比亞迪甩掉「廉價」標籤 鈴木汽車高管：巨大威脅

比亞迪的強勁表現源自於三大核心支撐。首先，精準捕捉市場需求，海獅 06、方程式豹鈦 7 等新車型頻成爆款，秦 Plus、宋 L 等改款產品亦獲消費者認可。

其次，海外市場快速擴張，今年前 10 月海外銷售 78.5 萬輛，相當於部分合資品牌全年業績。巴西工廠下線第 1400 萬輛時獲巴西總統魯拉站台，德國、英國等地成長幅度亮眼，更有德媒調侃當地人「每日必做三件事：吃飯、睡覺、排隊買比亞迪」。

最後，深度在地化研發，像是東京車展推出的日本首款客製化純電 K-car，精準切中當地「方盒子」車型佔市場三分之一銷量的需求，同步亮相的海獅 06 DM-i 則以性能、續航及價格優勢，被日系車廠視為勁敵。

日本車廠鈴木高層直言：「新競爭已開始，比亞迪是巨大威脅」，BMW、賓士高層亦承認在新能源領域上已敗，必須跟中國車廠合作。