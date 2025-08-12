多國迅速接納穩定幣！專家：恐成美元信用體系崩塌的催命符

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-12 11:10

穩定幣正成為影響全球貨幣格局，尤其是美元地位的關鍵因素。由川普家族支持的加密貨幣平台 World Liberty Financial 計畫籌集 15 億美元成立持有 WLFI 代幣的上市公司，這項舉動也反映加密貨幣領域的活躍。

中國方正中期研究院指出，穩定幣崛起正改變全球貨幣流動方式，大規模應用使美元使用範圍擴大，深入消費、儲蓄和結算等更底層場景。

在阿根廷和奈及利亞等高通膨國家，泰達幣 (USDT) 成為企業進口支付和居民儲蓄的替代工具。阿根廷 40% 的儲蓄轉向 USDT，奈及利亞每年接收超 590 億美元加密貨幣，2024 年有 33% 的奈及利亞人用穩定幣支付或儲蓄。

此外，菲律賓也允許民眾使用泰達幣繳納社保，土耳其穩定幣交易量佔 GDP 比例全球第一，當地百姓用泰達幣對沖里拉超發。

浦銀國際認為，長期來看，監管框架完善後穩定幣在國際支付市佔率可望提升。