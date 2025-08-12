多國迅速接納穩定幣！專家：恐成美元信用體系崩塌的催命符
鉅亨網編譯陳韋廷
穩定幣正成為影響全球貨幣格局，尤其是美元地位的關鍵因素。由川普家族支持的加密貨幣平台 World Liberty Financial 計畫籌集 15 億美元成立持有 WLFI 代幣的上市公司，這項舉動也反映加密貨幣領域的活躍。
中國方正中期研究院指出，穩定幣崛起正改變全球貨幣流動方式，大規模應用使美元使用範圍擴大，深入消費、儲蓄和結算等更底層場景。
在阿根廷和奈及利亞等高通膨國家，泰達幣 (USDT) 成為企業進口支付和居民儲蓄的替代工具。阿根廷 40% 的儲蓄轉向 USDT，奈及利亞每年接收超 590 億美元加密貨幣，2024 年有 33% 的奈及利亞人用穩定幣支付或儲蓄。
此外，菲律賓也允許民眾使用泰達幣繳納社保，土耳其穩定幣交易量佔 GDP 比例全球第一，當地百姓用泰達幣對沖里拉超發。
不過，穩定幣與黃金有競爭關係，若規模急劇擴張會分流流入黃金的資金，但目前加密貨幣有重新錨定美債趨勢，在去美元化敘事中地位可能不如黃金，甚至可能成為美元信用體系崩塌的催命符。
浦銀國際認為，長期來看，監管框架完善後穩定幣在國際支付市佔率可望提升。
安永則指出，法定貨幣抵押型的穩定幣穩定性依賴背後資產可靠性，如泰達幣曾因儲備支援問題價值被質疑，企業使用時要確保儲備資產資訊透明合規。穩定幣背後資產流動性也影響其穩定性，市場條件或營運效率恐致掛鉤失效，2022 年 TerraUSD 就因此出現拋售恐慌。此外，穩定幣面臨駭客攻擊風險，企業需採取網路安全措施，如 Bitfinex 就曾遭攻擊導致泰達幣被竊。
