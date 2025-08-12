鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-12 13:45

‌



穩定幣發行商 Circle(CRCL-US)自 6 月 IPO 以來業務發展動能強勁，周二 (12 日) 將首次公佈上市後的季度業績報告，華爾街預估 Circle 在開盤前發布的第二季財報將出現虧損，市場普遍預期調整後每股虧損 0.08 美元，營收 6.47 億美元，但自每股 31 美元上市以來上漲超過 400%，主要得益於美國有利於加密貨幣的立法措施推動產業發展。

首份財報來襲！華爾街估Circle虧損 但上市後暴漲400%背後藏何玄機？（圖：Shutterstock） ​

在美國相關法案獲得通過後，投資人將關注美元穩定幣的流通量以及穩定幣市場份額的變化，《Genius Act》等法案為以美元等資產為支撐的數位代幣制定了監管框架和相關規則。

‌



Circle 主要收入來源是利息收入，即來自為其穩定幣 USDC 提供擔保的短期國債，Circle 透過管理穩定幣相關儲備所獲得的收入從 2022 年的 7.359 億美元成長至 2023 年的 14 億美元，再到 2024 年的 17 億美元，分別佔 Circle 經常性業務總收入的 95.3%、98.6% 和 99.1%，且還要分配部分收益與重要合作夥伴。

華爾街分析師上月指出，今年下半年 Circle 業務面臨許多風險，例如分銷成本上升。

Compass Point 分析師 Ed Engel 將股票評等從「中性」下調至「賣出」，Circle 料將擴大分銷網絡，並在利息收入分配中佔據更大份額，傳統銀行和金融科技公司料將推出有競爭力的穩定幣產品。

然而，Seaport Research 分析師 Jeff Cantwell 認為，Circle 是穩定幣領域的全球領導企業，股票能讓投資人參與對穩定幣日益高漲的熱情，並給予「買進」評等及目標價 280 美元。

Circle 業績公佈之際，市場徘徊在歷史高點附近，加密貨幣價格因市場預期聯準會 (Fed) 降息以及川普推動將加密貨幣納入 401(k)計畫而上漲，比特幣和以太幣漲幅顯著。

Bernstein 分析師指出，Circle 可利用人們對以太幣日益增長的興趣獲利，其 USDC 在以太坊上發行並結算，過去三個月美元計價貨幣供應總量增長 7% 至逾 650 億美元水平，以太幣崛起讓 USDC 作為擔保品和結算貨幣的需求增加。