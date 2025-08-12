英媒披露：烏克蘭總統立場軟化 可能同意停火 在領土上讓步

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-12 10:13

美國、俄羅斯元首阿拉斯加會談即將登場，外界越來越關注此次各方會討論哪些內容，以真正實現結束烏克蘭戰爭這一目標。

烏克蘭總統立場軟化，可能同意停火，在領土上讓步。（圖：Shutterstock）

英國《每日電訊報》周一（11 日）披露，作為歐洲支持的和平計畫的一部分，烏克蘭可能會同意停止戰鬥，並同意俄羅斯獲得佔領地區的控制權。

烏克蘭總統澤倫斯基告訴歐洲領袖，他們必須拒絕美國總統川普提出的任何要求烏克蘭放棄更多領土的解決方案，但俄羅斯可以保留部分已佔領土地。

澤倫斯基的談判立場軟化，意味著前線戰火將被凍結，並讓俄羅斯實際控制在烏東四地（盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松）以及克里米亞的佔領區。

另據《路透社》報導，川普周一在白宮舉行的記者會上則表示，他與俄羅斯總統普丁即將舉行的阿拉斯加會談，是一次「試探性會談」（feel-out meeting），是為了確定普丁是否願意達成協議，他在兩分鐘內就能知道雙方是否可能取得進展。

「這就是我的工作，我做交易。」川普稱。

川普表示，烏克蘭和俄羅斯必須相互在土地問題上讓步才能結束戰爭，「所以我要去和普丁談談，我要告訴他，你必須結束這場衝突，必須結束」。