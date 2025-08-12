鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-12 12:30

持續三年多的俄烏戰爭正站在歷史的十字路口，一場可能決定戰爭走向的高層會談即將拉開序幕，美國總統川普與俄羅斯總統普丁本周五 (15 日) 將面對面就停火問題展開直接談判，這場被外界視為「世紀會談」的外交行動雖未開始，但已在全球引發廣泛關注與激烈討論。

俄烏戰爭將迎來終局？停火條件背後全是大國交易 對全球經濟有何影響？

根據多方消息披露，川普在會談前夕便釋放出樂觀訊號，聲稱美俄雙方「非常接近達成協議」。這一表態迅速點燃輿論，而隨著媒體對各方停火條件的深度挖掘，一幅錯綜複雜的利益博弈圖景逐漸浮現。

俄羅斯方面的核心訴求由總統普丁明確劃定，即要求烏克蘭將頓內次克州剩餘約三分之一仍由烏方控制的區域完整割讓，並以當前雙方實際控制線為基準，在烏東其他地區 (盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松) 實現停火。

儘管普丁的方案被視為「只比此前要求烏克蘭放棄烏東四州並接受去軍事化與政府更迭的立場稍有軟化」，但對莫斯科當局來說已是在長期消耗戰中的務實調整，畢竟頓內次克作為烏東戰略要地，既是俄軍初期突破重點，也是烏軍精銳布三分之二的核心區域。

美國方案核心則包含四項關鍵條款，一是立即推動俄烏原地停火，二是美國承認俄羅斯對已佔領土的實際控制權，但擱置主權爭議長達 49 年或 99 年，三是不承諾停止北約東擴進程，也不中斷對烏俄經濟援助，最後則是解除對俄制裁。

值得注意的是，川普也提出「領土交換」的潛在思路，雖未明確細節，但輿論普遍推測恐涉及俄方讓出扎波羅熱部分佔領區來換取完整頓內次克控制權。無論何種形式，烏克蘭領土均成為主要籌碼。

對照美俄方案，雙方在領土問題上的分歧僅聚焦於頓內茨克州三分之一區域的歸屬，其餘條款差異有限，這為談判提供了現實基礎。

然而，作為戰爭直接當事人的烏克蘭與歐洲盟友的反應截然不同。在「雙普」消息傳出後，英德法烏緊急召開會議，美國則由副總統范斯與會，會後提出的停火方案強調必須先行停火再討論細節、領土交換必須遵循對等原則以及烏克蘭必須獲得包括潛在北約成員資格在內的安全保障的三大關鍵。

儘管表面與美方立場相近，但歐洲內部對「川普恐藉機施壓烏克蘭讓步甚至達成綏靖協議」的擔憂始終存在，部分觀點甚至認為普丁恐以談判為掩護推進戰線，同時規避美國潛在的次級關稅制裁。烏克蘭總統澤倫斯基更直接喊話要求加入美俄元首會談，試圖爭取談判桌上的話語權。

在當前局勢下，各方動機清晰可見，川普尋求以停戰成果鞏固政治遺產並開發烏克蘭礦產資源，而歐洲雖高調呼籲和平，卻因內部分歧難以形成統一行動力，俄羅斯則因經濟長期承壓，試圖透過有限讓步實現體面收場，烏克蘭雖付出巨大犧牲，卻可能因實力懸殊被迫接受割地求和的現實。