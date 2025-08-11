寧德時代旗下鋰礦場許可證到期停產！ 漲價心理預期助相關標的大漲
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一 (11 日) 報導，全球電池龍頭寧德時代 (03750-HK) 因許可證到期，旗下中國重要鋰礦暫停營運，市場擔心供應短缺推升鋰價。美國鋰礦大廠雅保 (ALB-US) 應聲大漲 11%，鋰礦 ETF 也勁揚 6%。
寧德時代證實，位於江西省的宜春項目因採礦許可證周六到期，已暫停生產作業。公司強調正積極申請延展許可，一旦核准就會立刻復工。
這座礦場可不是小咖。摩根士丹利 (MS-US) 數據顯示，該礦場產量占明年全球鋰供應量預估的 4%。此外，全球鋰市場本來就供需緊繃，明年頂多小幅過剩。
摩根士丹利商品分析師 Amy Gower 警告客戶：「這座礦場停多久、其他地方會不會也出包，都會讓市場更趨平衡，鋰價有上漲風險。」
這次事件凸顯全球鋰供應鏈有多脆弱。鋰是電動車電池核心材料，電動車銷量持續爆發，任何大型產區出狀況都會震動市場。
身為全球電池一哥，寧德時代這次停產不只影響自家營運，整條鋰供應鏈都跟著緊張。市場現在最關心的就是許可證何時搞定、何時能復工。
鋰價這兩年像坐雲霄飛車，從 2022 年天價重摔後，最近又因為供應疑慮重新受到矚目。分析師認為，電動車普及速度不減，鋰需求還會持續旺盛。
如果寧德時代停產拖太久，或其他鋰礦大廠也出現類似問題，鋰價恐真的上漲，相關個股也會跟著受惠。市場現在緊盯後續發展，特別是許可證審核進度。
