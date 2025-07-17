OpenAI欲進軍瀏覽器市場 奧特曼能成功挑戰Chrome、Safari嗎？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-17 05:40

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OpenAI計劃透過瀏覽器實現AI代理人願景，與科技巨頭爭奪用戶數據存取權。(圖:Shutterstock)

《路透》先前報導，OpenAI 正在開發網頁瀏覽器，預計將在「未來幾週內」推出，這項在科技界已是公開秘密的計畫，顯示執行長奧特曼正將觸角延伸至新戰場。不過 OpenAI 對此拒絕置評》

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瀏覽器是 AI 代理人關鍵入口

業界分析指出，OpenAI 開發瀏覽器的策略相當明確。該公司致力於開發能夠學習用戶習慣、了解需求並隨時提供服務的 AI 代理人，而瀏覽器正是實現這一願景的關鍵平台。

The Browser Company 執行長 Josh Miller 表示：「AI 代理人需要存取用戶每天使用的工具，並且在用戶工作時掌握使用脈絡。」

瀏覽器能提供豐富的用戶數據，包括開啟的分頁、處理的文件、造訪的網站等行為資訊，這些都是應用程式無法全面取得的資料。

避免過度依賴競爭對手

業界人士分析，OpenAI 擁有瀏覽器不僅是錦上添花，更是該公司戰略的重要組成部分。這項布局也是一種保護措施，以防蘋果或 Google 等擁有自身 AI 議程的競爭對手限制 OpenAI 對其平台的存取權限。

目前瀏覽器市場由 Google Chrome 和蘋果 Safari 主導，前者是全球最受歡迎的瀏覽器，後者則是 iPhone 和 MacBook 的預設瀏覽器。

新瀏覽器面臨推廣挑戰

然而，推出新瀏覽器與說服用戶轉換是兩回事。大多數用戶很少主動更換瀏覽器，通常使用系統預設或長期習慣的選項。

儘管瀏覽器市場由 Chrome 和 Safari 主導，仍有新業者持續挑戰。Brave 在 2016 年推出時主打廣告攔截功能，後來轉向強調與加密貨幣的連結，目前聲稱擁有超過 9000 萬活躍用戶。2023 年推出 Arc Browser，瞄準對 Chrome 感到挫折的用戶，但用戶數僅達「數百萬」，在吸引初期粉絲後難以擴大用戶群。

Brave 執行長 Brendan Eich 表示：「瀏覽器市場是永恆的」，他認為新進入者的機會每隔幾年就會出現。不過，歷史顯示，新瀏覽器要擴大市佔並不容易。

奧特曼面臨銷售挑戰用戶轉換成最大難題

微軟 (MSFT-US) 曾將 Internet Explorer 與 Windows 軟體綁定，強行獲得市佔率，但此舉引發反壟斷訴訟。即使 OpenAI 擁有全球 8 億用戶，該公司也不可能要求用戶強制下載其瀏覽器。

Eich 警告：「如果你試圖強迫人們使用瀏覽器，他們會反抗。」這意味著 Altman 必須說服用戶，OpenAI 的瀏覽器不僅優於現有替代品，更提供創新工具和全新使用體驗。