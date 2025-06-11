Altman宣布「最後一次不靠AI寫作」！發表新文揭露AGI時代倒數？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 11:50

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隨著 OpenAI 發表新一代 AI 模型 o3-pro，執行長奧特曼（Sam Altman）也在 X 發表長文〈The Gentle Singularity〉（溫柔奇點），引爆科技社群熱議。他更在貼文中表示，這可能是他最後一次「完全不依賴 AI」撰寫的文章，引發外界揣測「通用人工智慧」 （AGI）時代是否即將來臨。

Altman宣布「最後一次不靠AI寫作」。(圖：Shutterstock)

Altman 在文中列出 AI 未來三年的關鍵里程碑：

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2025 年：具備真正「認知能力」的 AI 代理將誕生，徹底改變程式設計的方式

2026 年：可能出現具有「洞察力」的 AI 系統

2027 年：預期會出現能在現實世界中執行任務的機器人

這些變革若如期實現，將對人類工作、生產模式與生活方式產生顛覆性影響。

（圖：Sam Altman X）

Altman 預測，到了 2030，智慧與能源將變得「極度豐富」。他指出，這兩者長期以來是人類文明進步的關鍵限制因素；一旦獲得突破，從交通、醫療到教育等各領域的創新將可全面加速實現。

在文章中，Altman 更是罕見公開 ChatGPT 每次查詢的能耗數據：平均僅需 0.34 瓦時電力，約等於烤箱一秒鐘的用電量，或節能燈泡數分鐘的耗電。

他補充，雖然單次查詢能耗不高，但若 AI 應用無所不在，整體能源消耗仍將成為未來社會需面對的重要課題。

對於「奇點」（Singularity）的本質，Altman 則認為其發展像是相對論所描述的「事件視界」，是一點一滴逐步發生的。他寫道：「科技進步的曲線，向前看總是垂直的，向後看則顯得平坦，但實際上是持續上升的指數曲線。」

Altman 表示，人們已習慣生活在強大數位智慧中。很快，人們將不再驚嘆 AI 能寫文章、診斷疾病或寫程式，而是開始期待它能寫出小說、研發治療方法，甚至創辦公司。

Altman 提出觀點指出，未來一千年後的工作型態，可能會讓現代人覺得像在「玩遊戲」。然而他也強調，儘管形式不同，對工作者而言依然會是充滿價值與成就感的活動。

為避免 AI 發展失控，Altman 提出兩項策略：

解決 AI 對齊問題：讓 AI 系統學會追求人類長期目標，而非只滿足短期偏好，避免重蹈社群演算法「操控注意力」的覆轍。 促進智慧普及與民主化：確保超級智慧不被少數企業或國家壟斷，強調「集體智慧」與「社會韌性」才是人類適應 AI 的關鍵。

Altman 最後寫道：「那些廉價到無法計量的智慧，如今觸手可及。」儘管這聽起來可能有點瘋狂，但 Altman 指出，AI 現在到達的水準對於 2020 年也很難以置信，而 2030 將更瘋狂。

這篇長文引發科技圈廣泛討論。支持者認為這是 AGI 革命的明確訊號，質疑者則認為 Altman 可能只是「畫大餅」取悅投資人。也有不少網友關注 AI 倫理與失控風險，提醒「對齊問題」若未妥善處理，後果恐難挽回。