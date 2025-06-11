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Altman宣布「最後一次不靠AI寫作」！發表新文揭露AGI時代倒數？

鉅亨網編譯莊閔棻


隨著 OpenAI 發表新一代 AI 模型 o3-pro，執行長奧特曼（Sam Altman）也在 X 發表長文〈The Gentle Singularity〉（溫柔奇點），引爆科技社群熱議。他更在貼文中表示，這可能是他最後一次「完全不依賴 AI」撰寫的文章，引發外界揣測「通用人工智慧」 （AGI）時代是否即將來臨。

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Altman宣布「最後一次不靠AI寫作」。(圖：Shutterstock)

Altman 在文中列出 AI 未來三年的關鍵里程碑：


  • 2025 年：具備真正「認知能力」的 AI 代理將誕生，徹底改變程式設計的方式
  • 2026 年：可能出現具有「洞察力」的 AI 系統
  • 2027 年：預期會出現能在現實世界中執行任務的機器人

這些變革若如期實現，將對人類工作、生產模式與生活方式產生顛覆性影響。

（圖：奧特曼X）
（圖：Sam Altman X）

Altman 預測，到了 2030，智慧與能源將變得「極度豐富」。他指出，這兩者長期以來是人類文明進步的關鍵限制因素；一旦獲得突破，從交通、醫療到教育等各領域的創新將可全面加速實現。

在文章中，Altman 更是罕見公開 ChatGPT 每次查詢的能耗數據：平均僅需 0.34 瓦時電力，約等於烤箱一秒鐘的用電量，或節能燈泡數分鐘的耗電。

他補充，雖然單次查詢能耗不高，但若 AI 應用無所不在，整體能源消耗仍將成為未來社會需面對的重要課題。

對於「奇點」（Singularity）的本質，Altman 則認為其發展像是相對論所描述的「事件視界」，是一點一滴逐步發生的。他寫道：「科技進步的曲線，向前看總是垂直的，向後看則顯得平坦，但實際上是持續上升的指數曲線。」

Altman 表示，人們已習慣生活在強大數位智慧中。很快，人們將不再驚嘆 AI 能寫文章、診斷疾病或寫程式，而是開始期待它能寫出小說、研發治療方法，甚至創辦公司。

Altman 提出觀點指出，未來一千年後的工作型態，可能會讓現代人覺得像在「玩遊戲」。然而他也強調，儘管形式不同，對工作者而言依然會是充滿價值與成就感的活動。

為避免 AI 發展失控，Altman 提出兩項策略：

  1. 解決 AI 對齊問題：讓 AI 系統學會追求人類長期目標，而非只滿足短期偏好，避免重蹈社群演算法「操控注意力」的覆轍。
  2. 促進智慧普及與民主化：確保超級智慧不被少數企業或國家壟斷，強調「集體智慧」與「社會韌性」才是人類適應 AI 的關鍵。

Altman 最後寫道：「那些廉價到無法計量的智慧，如今觸手可及。」儘管這聽起來可能有點瘋狂，但 Altman 指出，AI 現在到達的水準對於 2020 年也很難以置信，而 2030 將更瘋狂。

這篇長文引發科技圈廣泛討論。支持者認為這是 AGI 革命的明確訊號，質疑者則認為 Altman 可能只是「畫大餅」取悅投資人。也有不少網友關注 AI 倫理與失控風險，提醒「對齊問題」若未妥善處理，後果恐難挽回。

有開發者指出，AI 已讓科學家研究效率提升數倍，「如果一年能完成過去十年的研究，那就是實實在在的奇點轉變」。也有網友補充：「ChatGPT 能耗雖低，但全面擴展後總體能源需求仍需審慎規劃。」

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OpenAI奧特曼Sam AltmanAI寫作人工智慧AGITOP

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